https://uz.sputniknews.ru/20220325/kak-uzbekskie-banki-spravlyayutsya-s-denejnymi-perevodami-iz-rossii-23547804.html
Как узбекские банки справляются с денежными переводами из России
Как узбекские банки справляются с денежными переводами из России
В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов.
2022-03-25T09:32+0500
2022-03-25T09:32+0500
2022-03-25T09:32+0500
экономика
банки
денежные переводы
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Центробанк и коммерческие банки Узбекистана обеспечили бесперебойные денежные переводы населению из России в рублях. Об этом заявил вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности страны Джамшид Кучкаров.Вице-премьер сообщил, что для решения финансовых проблем трудовых мигрантов из-за нестабильности курса рубля создадут специальный штаб, куда войдут представители Минэкономразвития, Министерства финансов, Центробанка и Министерства инвестиций и внешней торговли республики.Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что объем денежных переводов из России в Узбекистан в марте снизился. По его словам, узбекистанцы, работающие в России, еще не определились, как им поступать с заработанными рублями — отправлять или не отправлять их домой.Между тем в России не ждут оттока строителей-мигрантов из-за возможных трудностей с переводом средств за границу. Пока никаких сложностей с денежными транзакциями нет, заявил замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.Центробанк рассказал, что происходит с денежными переводами из России >>В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).Узбекские банки с 3 марта начали активную куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как Центробанк рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля.Как санкции повлияли на набор граждан Узбекистана на стройки России >>В прошлый четверг стоимость рубля повысилась на 5,41 сума — до 110,56 сума. Из-за пятидневных выходных в связи с праздником Навруз, курсы валют в республике еще не обновлялись. Курс покупки и продажи российской валюты в узбекских банках составляет 102 и 111 сумов соответственно.Эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.Читайте также:
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банки, денежные переводы
Как узбекские банки справляются с денежными переводами из России
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В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Центробанк и коммерческие банки Узбекистана обеспечили бесперебойные денежные переводы населению из России в рублях.
Об этом заявил вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности страны Джамшид Кучкаров.
"В результате принимаемых мер коммерческими банками и Центральным банком бесперебойно обеспечиваются денежные переводы населению в рублях. Эту работу поручено продолжить", — отметил он в эфире телеканала "Узбекистан 24".
Вице-премьер сообщил, что для решения финансовых проблем трудовых мигрантов из-за нестабильности курса рубля создадут специальный штаб, куда войдут представители Минэкономразвития, Министерства финансов, Центробанка и Министерства инвестиций и внешней торговли республики.
Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что объем денежных переводов из России в Узбекистан в марте снизился. По его словам, узбекистанцы, работающие в России, еще не определились, как им поступать с заработанными рублями — отправлять или не отправлять их домой.
Между тем в России не ждут оттока строителей-мигрантов из-за возможных трудностей с переводом средств за границу.
Пока никаких сложностей с денежными транзакциями нет, заявил
замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.
В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.
По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).
Узбекские банки с 3 марта начали активную куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как Центробанк рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.
Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля.
В прошлый четверг стоимость рубля повысилась на 5,41 сума — до 110,56 сума. Из-за пятидневных выходных в связи с праздником Навруз, курсы валют в республике еще не обновлялись.
Курс покупки и продажи российской валюты в узбекских банках составляет 102 и 111 сумов соответственно.
Эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал
корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.