https://uz.sputniknews.ru/20220402/v-yaponii-vpervye-za-140-let-snizili-vozrast-sovershennoletiya-23724285.html

В Японии впервые за 140 лет снизили возраст совершеннолетия

В Японии впервые за 140 лет снизили возраст совершеннолетия

Власти Японии снизили возраст совершеннолетия — с 20 до 18 лет. Что теперь можно делать молодежи?

2022-04-02T11:31+0500

2022-04-02T11:31+0500

2022-04-02T11:31+0500

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Власти Японии впервые за 140 лет снизили возраст совершеннолетия — с 20 до 18 лет, пишет Japan Times. Измнения, внесенные в Гражданский кодекс, позволят 18-летним японцам самостоятельно заключать юридические договоры и сделки: подписывать контракты по кредитным картам, мобильным телефонам, аренде жилья, взять автокредит.Несмотря на изменения, японская молодежь до 20 лет все еще сможет покупать алкогольную продукцию и табачные изделия, участвовать в азартных играх или делать ставки.Возраст, необходимый для участия в выборах в государственные органы, был снижен до 18 лет еще в 2016 году. Ранее британские ученые заявили, что человека нельзя считать взрослым до 30 лет. Специалисты убеждены, что переход к совершеннолетию — процесс куда более сложный и занимает не меньше трех десятилетий жизни.Важные изменения в работе мозга происходят на протяжении многих лет, а не только в подростковом периоде, подчеркнули исследователи.Читайте также:

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япония, поправки