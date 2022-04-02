https://uz.sputniknews.ru/20220402/v-yaponii-vpervye-za-140-let-snizili-vozrast-sovershennoletiya-23724285.html
В Японии впервые за 140 лет снизили возраст совершеннолетия
В Японии впервые за 140 лет снизили возраст совершеннолетия
Власти Японии снизили возраст совершеннолетия — с 20 до 18 лет. Что теперь можно делать молодежи?
2022-04-02T11:31+0500
2022-04-02T11:31+0500
2022-04-02T11:31+0500
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Власти Японии впервые за 140 лет снизили возраст совершеннолетия — с 20 до 18 лет, пишет Japan Times. Измнения, внесенные в Гражданский кодекс, позволят 18-летним японцам самостоятельно заключать юридические договоры и сделки: подписывать контракты по кредитным картам, мобильным телефонам, аренде жилья, взять автокредит.Несмотря на изменения, японская молодежь до 20 лет все еще сможет покупать алкогольную продукцию и табачные изделия, участвовать в азартных играх или делать ставки.Возраст, необходимый для участия в выборах в государственные органы, был снижен до 18 лет еще в 2016 году. Ранее британские ученые заявили, что человека нельзя считать взрослым до 30 лет. Специалисты убеждены, что переход к совершеннолетию — процесс куда более сложный и занимает не меньше трех десятилетий жизни.Важные изменения в работе мозга происходят на протяжении многих лет, а не только в подростковом периоде, подчеркнули исследователи.Читайте также:
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япония, поправки
В Японии впервые за 140 лет снизили возраст совершеннолетия
Поправки к Гражданскому кодексу вступили в силу 1 апреля.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Власти Японии впервые за 140 лет снизили возраст совершеннолетия — с 20 до 18 лет, пишет
Japan Times.
Измнения, внесенные в Гражданский кодекс, позволят 18-летним японцам самостоятельно заключать юридические договоры и сделки: подписывать контракты по кредитным картам, мобильным телефонам, аренде жилья, взять автокредит.
Несмотря на изменения, японская молодежь до 20 лет все еще сможет покупать алкогольную продукцию и табачные изделия, участвовать в азартных играх или делать ставки.
Возраст, необходимый для участия в выборах в государственные органы, был снижен до 18 лет еще в 2016 году.
Ранее британские ученые заявили
, что человека нельзя считать взрослым до 30 лет. Специалисты убеждены, что переход к совершеннолетию — процесс куда более сложный и занимает не меньше трех десятилетий жизни.
Важные изменения в работе мозга происходят на протяжении многих лет, а не только в подростковом периоде, подчеркнули исследователи.