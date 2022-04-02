https://uz.sputniknews.ru/20220402/vvedeny-lgoty-dlya-uzbekskix-eksporterov-v-rossiyu-i-belarus-23711093.html

Введены льготы для узбекских экспортеров в Россию и Беларусь

Введены льготы для узбекских экспортеров в Россию и Беларусь

Какие привилегии появятся у предприятий, работающих с российскими, украинскими и белорусскими компаниями, читайте в материале.

2022-04-02T11:59+0500

2022-04-02T11:59+0500

2022-04-02T12:08+0500

экономика

льготы

беларусь

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекские компании, осуществляющие экспорт в Россию, Беларусь и на Украину, не будут платить штраф по долгам за банковские кредиты.Им также продлят сроки погашения этой задолженности.По его словам, банки предоставят предпринимателям дополнительно 10 триллионов сумов "револьверных" кредитов на приобретение сырья и оборотных средств."Эти средства будут направлены, в первую очередь, экспортерам, производителям продуктов питания и товаров народного потребления", — добавил Асадов.Срок применения таможенных льгот в отношении сырья, оборудования, запасных частей, ввозимых для собственных нужд, будет продлен с нынешних шести месяцев до года.Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в экономику республики уже превысили 10 миллиардов долларов. По итогам 2021 года, Россия вернула первое место среди основных торговых партнеров Узбекистана с долей 17,9% в его общем внешнеторговом обороте, обогнав Китай (17,7%).По официальным данным, товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился на 32,8% — до 7,517 миллиарда долларов.Читайте также:

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льготы, беларусь