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Введены льготы для узбекских экспортеров в Россию и Беларусь
Введены льготы для узбекских экспортеров в Россию и Беларусь
Какие привилегии появятся у предприятий, работающих с российскими, украинскими и белорусскими компаниями, читайте в материале.
2022-04-02T11:59+0500
2022-04-02T11:59+0500
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экономика
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекские компании, осуществляющие экспорт в Россию, Беларусь и на Украину, не будут платить штраф по долгам за банковские кредиты.Им также продлят сроки погашения этой задолженности.По его словам, банки предоставят предпринимателям дополнительно 10 триллионов сумов "револьверных" кредитов на приобретение сырья и оборотных средств."Эти средства будут направлены, в первую очередь, экспортерам, производителям продуктов питания и товаров народного потребления", — добавил Асадов.Срок применения таможенных льгот в отношении сырья, оборудования, запасных частей, ввозимых для собственных нужд, будет продлен с нынешних шести месяцев до года.Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в экономику республики уже превысили 10 миллиардов долларов. По итогам 2021 года, Россия вернула первое место среди основных торговых партнеров Узбекистана с долей 17,9% в его общем внешнеторговом обороте, обогнав Китай (17,7%).По официальным данным, товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился на 32,8% — до 7,517 миллиарда долларов.Читайте также:
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льготы, беларусь
Введены льготы для узбекских экспортеров в Россию и Беларусь
11:59 02.04.2022 (обновлено: 12:08 02.04.2022)
Какие привилегии появятся у предприятий, работающих с российскими, украинскими и белорусскими компаниями, — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекские компании, осуществляющие экспорт в Россию, Беларусь и на Украину, не будут платить штраф по долгам за банковские кредиты.
Им также продлят сроки погашения этой задолженности.
"До конца года предприятия, работающие с компаниями в России, Украине и Беларуси, не будут штрафоваться за дебиторскую задолженность; сроки погашения задолженности экспортеров, работающих с этими странами по банковским кредитам, будут увеличены, штрафы и пени взиматься не будут", — сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
По его словам, банки предоставят предпринимателям дополнительно 10 триллионов сумов "револьверных" кредитов на приобретение сырья и оборотных средств.
"Эти средства будут направлены, в первую очередь, экспортерам, производителям продуктов питания и товаров народного потребления", — добавил Асадов.
Срок применения таможенных льгот в отношении сырья, оборудования, запасных частей, ввозимых для собственных нужд, будет продлен с нынешних шести месяцев до года.
Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в экономику республики уже превысили 10 миллиардов долларов.
По итогам 2021 года, Россия вернула первое место среди основных торговых партнеров Узбекистана с долей 17,9% в его общем внешнеторговом обороте, обогнав Китай (17,7%).
По официальным данным, товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился на 32,8% — до 7,517 миллиарда долларов.