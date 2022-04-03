https://uz.sputniknews.ru/20220403/iz-kazaxstana-importiruyut-100-tysyach-tonn-pshenitsy-23737603.html

Из Казахстана импортируют 100 тысяч тонн пшеницы

Из Казахстана импортируют 100 тысяч тонн пшеницы

В апреле-июле Узбекистан закупит в Казахстане пшеницу 3 класса и муку по доступным ценам.

2022-04-03T11:52+0500

2022-04-03T11:52+0500

2022-04-03T12:03+0500

экономика

импорт

казахстан

пшеница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0a/22648065_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_ce2d947742c286cb224deb2f10171500.jpg

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Кабинет Министров определил дополнительные меры по обеспечению продовольственной безопасности и ценовой стабильности на внутреннем рынке Узбекистана.Цель – снизить негативное влияние резких колебаний на мировых рынках на поставку продовольственных товаров в республику, а также обеспечить бесперебойные и гарантированные поставки в страну.Одной из таких мер станет импорт пшеницы и муки из Казахстана объемом до 100 тысяч тонн по доступным ценам. Соответствующее соглашение подпишут заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков и Национальная "Продовольственная контрактная корпорация" Казахстана.Импортированную пшеницу будут продавать через биржевые торги.Министерства сельского хозяйства и экономического развития должны внести в правительство обоснованное предложение о необходимости импорта еще 500 тысяч тонн пшеницы, исходя из ситуации на внутреннем и внешнем рынках.Напомним, в феврале сенаторы одобрили закон о продлении нулевой ставки НДС на импорт и реализацию ряда продовольственных товаров, включая мясо, масло и картофель.Читайте также: Что будет с ценами на сахар и другие продукты в Узбекистане

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

импорт, казахстан, пшеница