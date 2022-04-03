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Из Казахстана импортируют 100 тысяч тонн пшеницы
Из Казахстана импортируют 100 тысяч тонн пшеницы
В апреле-июле Узбекистан закупит в Казахстане пшеницу 3 класса и муку по доступным ценам.
2022-04-03T11:52+0500
2022-04-03T11:52+0500
2022-04-03T12:03+0500
экономика
импорт
казахстан
пшеница
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Кабинет Министров определил дополнительные меры по обеспечению продовольственной безопасности и ценовой стабильности на внутреннем рынке Узбекистана.Цель – снизить негативное влияние резких колебаний на мировых рынках на поставку продовольственных товаров в республику, а также обеспечить бесперебойные и гарантированные поставки в страну.Одной из таких мер станет импорт пшеницы и муки из Казахстана объемом до 100 тысяч тонн по доступным ценам. Соответствующее соглашение подпишут заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков и Национальная "Продовольственная контрактная корпорация" Казахстана.Импортированную пшеницу будут продавать через биржевые торги.Министерства сельского хозяйства и экономического развития должны внести в правительство обоснованное предложение о необходимости импорта еще 500 тысяч тонн пшеницы, исходя из ситуации на внутреннем и внешнем рынках.Напомним, в феврале сенаторы одобрили закон о продлении нулевой ставки НДС на импорт и реализацию ряда продовольственных товаров, включая мясо, масло и картофель.Читайте также: Что будет с ценами на сахар и другие продукты в Узбекистане
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импорт, казахстан, пшеница
Из Казахстана импортируют 100 тысяч тонн пшеницы
11:52 03.04.2022 (обновлено: 12:03 03.04.2022)
В апреле-июле Узбекистан закупит в Казахстане пшеницу 3 класса и муку по доступным ценам.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik
. Кабинет Министров определил дополнительные меры
по обеспечению продовольственной безопасности и ценовой стабильности на внутреннем рынке Узбекистана.
Цель – снизить негативное влияние резких колебаний на мировых рынках на поставку продовольственных товаров в республику, а также обеспечить бесперебойные и гарантированные поставки в страну.
Одной из таких мер станет импорт пшеницы и муки из Казахстана объемом до 100 тысяч тонн по доступным ценам. Соответствующее соглашение подпишут заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков и Национальная "Продовольственная контрактная корпорация" Казахстана.
Импортированную пшеницу будут продавать через биржевые торги.
Министерства сельского хозяйства и экономического развития должны внести в правительство обоснованное предложение о необходимости импорта еще 500 тысяч тонн пшеницы, исходя из ситуации на внутреннем и внешнем рынках.
Напомним, в феврале сенаторы одобрили закон о продлении нулевой ставки НДС на импорт и реализацию ряда продовольственных товаров, включая мясо, масло и картофель.