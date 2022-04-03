https://uz.sputniknews.ru/20220403/tseny-na-osnovnye-produkty-rastut-23742202.html

Цены на основные продукты растут

Цены на основные продукты растут

Госкомстат сообщил о повышении цен на большинство основных продуктов питания на фермерских рынках. 03.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-03T16:01+0500

2022-04-03T16:01+0500

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общество

цены

продукты

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Узбекистане за последние три недели выросли цены на большую часть основных продуктов питания. Это следует из традиционного мониторинга цен на центральных фермерских рынках, результаты которого опубликовала прес-служба Государственного комитета по статистике.На 20 марта комитет зафиксировал следующие цены:Анализ показывает, что с 10 марта выросли как максимальные, так и минимальные цены на растительное масло (старая цена: 13 600-24 000 сумов) и сахар (старая цена 8 000-10 500 сумов).При этом, на часть товаров поднялась только нижняя граница ценового диапазона: на лук (+500 сумов) и морковь (+500 сумов).В то же время, выросла максимальная цена на яйца (+1000 сумов), рис (+2 500 сумов) и картофель (+1000 сумов).Цены на говядину и баранину не изменились.Ранее сообщалось о возникшем в Узбекистане ажиотаже на социально значимые продукты. Почему возникла паника пояснил корреспонденту Sputnik начальник управления по контролю за ценами лицензированных сырьевых и товарных бирж Назрулла Артыков.Россия является лидирующим партнером Узбекистана по импорту, включая жизненно необходимые продукты питания. По данным Госкомста Россия остается главным поставщиком сахара в Узбекистан. В 2021 году импорт составил 5,3 тысячи тонн.Читайте также: Власти снизят акцизы и пошлины на импорт продовольственных товаров

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цены, продукты, госкомстат