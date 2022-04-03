https://uz.sputniknews.ru/20220403/tseny-na-osnovnye-produkty-rastut-23742202.html
Цены на основные продукты растут
Цены на основные продукты растут
Госкомстат сообщил о повышении цен на большинство основных продуктов питания на фермерских рынках. 03.04.2022, Sputnik Узбекистан
2022-04-03T16:01+0500
2022-04-03T16:01+0500
2022-04-03T16:01+0500
общество
цены
продукты
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Узбекистане за последние три недели выросли цены на большую часть основных продуктов питания. Это следует из традиционного мониторинга цен на центральных фермерских рынках, результаты которого опубликовала прес-служба Государственного комитета по статистике.На 20 марта комитет зафиксировал следующие цены:Анализ показывает, что с 10 марта выросли как максимальные, так и минимальные цены на растительное масло (старая цена: 13 600-24 000 сумов) и сахар (старая цена 8 000-10 500 сумов).При этом, на часть товаров поднялась только нижняя граница ценового диапазона: на лук (+500 сумов) и морковь (+500 сумов).В то же время, выросла максимальная цена на яйца (+1000 сумов), рис (+2 500 сумов) и картофель (+1000 сумов).Цены на говядину и баранину не изменились.Ранее сообщалось о возникшем в Узбекистане ажиотаже на социально значимые продукты. Почему возникла паника пояснил корреспонденту Sputnik начальник управления по контролю за ценами лицензированных сырьевых и товарных бирж Назрулла Артыков.Россия является лидирующим партнером Узбекистана по импорту, включая жизненно необходимые продукты питания. По данным Госкомста Россия остается главным поставщиком сахара в Узбекистан. В 2021 году импорт составил 5,3 тысячи тонн.Читайте также: Власти снизят акцизы и пошлины на импорт продовольственных товаров
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цены, продукты, госкомстат
Цены на основные продукты растут
Госкомстат сообщил о повышении цен на большинство основных продуктов питания на фермерских рынках.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Узбекистане за последние три недели выросли цены на большую часть основных продуктов питания. Это следует из традиционного мониторинга цен на центральных фермерских рынках, результаты которого опубликовала прес-служба Государственного комитета по статистике.
На 20 марта комитет зафиксировал следующие цены:
говядина на кости (1 кг) - 45 000 - 70 000 сумов;
баранина (1 кг) - 55 000 - 80 000 сумов;
картофель (1 кг) - 2 500 - 8 000 сумов;
лук репчатый (1 кг) - 2000 - 5000 сумов;
морковь (1 кг) - 1500 - 5000 сумов;
яйца (10 шт.) - 6000 - 15000 сумов;
рис (1 кг) - 5 000 - 20 000 сумов;
масло растительное (1 л) -14 000 - 25 000 сумов;
сахар (1 кг) - 8500 - 14 000 сумов.
Анализ показывает, что с 10 марта выросли как максимальные, так и минимальные цены на растительное масло (старая цена: 13 600-24 000 сумов) и сахар (старая цена 8 000-10 500 сумов).
При этом, на часть товаров поднялась только нижняя граница ценового диапазона: на лук (+500 сумов) и морковь (+500 сумов).
В то же время, выросла максимальная цена на яйца (+1000 сумов), рис (+2 500 сумов) и картофель (+1000 сумов).
Цены на говядину и баранину не изменились.
Ранее сообщалось о возникшем в Узбекистане ажиотаже на социально значимые продукты. Почему возникла паника пояснил корреспонденту Sputnik начальник управления по контролю за ценами лицензированных сырьевых и товарных бирж Назрулла Артыков
.
Россия является лидирующим партнером Узбекистана по импорту, включая жизненно необходимые продукты питания. По данным Госкомста Россия остается главным поставщиком сахара в Узбекистан. В 2021 году импорт составил 5,3 тысячи тонн.