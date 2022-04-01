https://uz.sputniknews.ru/20220401/vlasti-xotyat-snizit-aktsizy-i-poshliny-na-import-prodovolstvennyx-tovarov-23697246.html
Власти снизят акцизы и пошлины на импорт продовольственных товаров
Власти снизят акцизы и пошлины на импорт продовольственных товаров
Данные меры позволят не только стабилизировать рост цен на эти продукты, но и снизить их по ряду позиций.
2022-04-01T08:31+0500
2022-04-01T08:31+0500
2022-04-01T09:05+0500
экономика
пошлины
импорт
товары
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам внести предложения о снижении акцизов и таможенных пошлин на импорт ряда продуктов.Речь идет о таких товарах, как сахар, мука, масло, мясо, чай, детское питание и молочные продукты. Данные меры, как ожидается, позволят не только стабилизировать рост цен на эти продукты, но и снизить их по ряду позиций.В феврале Мирзиёев подписал закон о поправках в налоговый кодекс, продлевающий до мая 2022 года отмену НДС на импорт продовольственных товаров, в том числе, растительного масла, мяса, скота, картофеля и замороженной рыбы. Данная льгота действует с мая 2021 года. Кроме того, до 1 мая власти отменили импортные пошлины при ввозе в страну бананов и цитрусовых в целях стабилизации внутренних цен на эти продукты.Сахар подешевел на бирже на 14% — график >>Ранее в Министерстве сельского хозяйства отметили, что потребители в Узбекистане не будут испытывать дефицита зерна и сахара из-за введенных ограничений на поставки из России.По данным ведомства, для гарантированного обеспечения 35-миллионного населения страны в 2022 году на внутреннем рынке планируется произвести 600 тысяч тонн сахара.Экономист в интервью Sputnik рассказал, как Узбекистан остановит рост цен на различные товары, который вызван как инфляционным шоком на фоне санкций, так и обыкновенной спекуляцией.Читайте также:Узбекистан столкнулся с "сахарными" спекулянтами >>Ждать ли Узбекистану дефицита зерна и сахара из-за российского запрета >>
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пошлины, импорт, товары
Власти снизят акцизы и пошлины на импорт продовольственных товаров
08:31 01.04.2022 (обновлено: 09:05 01.04.2022)
Накануне Мирзиёев провел онлайн-совещание, посвященное макроэкономической стабильности, развитию регионов и отраслей в связи со сложной ситуацией в мировой экономике.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам внести предложения о снижении акцизов и таможенных пошлин на импорт ряда продуктов.
Речь идет о таких товарах, как сахар, мука, масло, мясо, чай, детское питание и молочные продукты.
Данные меры, как ожидается, позволят не только стабилизировать рост цен на эти продукты, но и снизить их по ряду позиций.
В феврале Мирзиёев подписал закон о поправках в налоговый кодекс, продлевающий до мая 2022 года отмену НДС на импорт продовольственных товаров, в том числе, растительного масла, мяса, скота, картофеля и замороженной рыбы.
Данная льгота действует с мая 2021 года. Кроме того, до 1 мая власти отменили импортные пошлины при ввозе в страну бананов и цитрусовых в целях стабилизации внутренних цен на эти продукты.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства отметили, что потребители в Узбекистане не будут испытывать дефицита зерна и сахара из-за введенных ограничений на поставки из России.
По данным ведомства, для гарантированного обеспечения 35-миллионного населения страны в 2022 году на внутреннем рынке планируется произвести 600 тысяч тонн сахара.
Временный запрет на экспорт в ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа.
Это решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.
Экономист в интервью Sputnik
рассказал, как Узбекистан остановит рост цен на различные товары, который вызван как инфляционным шоком на фоне санкций, так и обыкновенной спекуляцией.