https://uz.sputniknews.ru/20220401/vlasti-xotyat-snizit-aktsizy-i-poshliny-na-import-prodovolstvennyx-tovarov-23697246.html

Власти снизят акцизы и пошлины на импорт продовольственных товаров

Власти снизят акцизы и пошлины на импорт продовольственных товаров

Данные меры позволят не только стабилизировать рост цен на эти продукты, но и снизить их по ряду позиций.

2022-04-01T08:31+0500

2022-04-01T08:31+0500

2022-04-01T09:05+0500

экономика

пошлины

импорт

товары

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам внести предложения о снижении акцизов и таможенных пошлин на импорт ряда продуктов.Речь идет о таких товарах, как сахар, мука, масло, мясо, чай, детское питание и молочные продукты. Данные меры, как ожидается, позволят не только стабилизировать рост цен на эти продукты, но и снизить их по ряду позиций.В феврале Мирзиёев подписал закон о поправках в налоговый кодекс, продлевающий до мая 2022 года отмену НДС на импорт продовольственных товаров, в том числе, растительного масла, мяса, скота, картофеля и замороженной рыбы. Данная льгота действует с мая 2021 года. Кроме того, до 1 мая власти отменили импортные пошлины при ввозе в страну бананов и цитрусовых в целях стабилизации внутренних цен на эти продукты.Сахар подешевел на бирже на 14% — график >>Ранее в Министерстве сельского хозяйства отметили, что потребители в Узбекистане не будут испытывать дефицита зерна и сахара из-за введенных ограничений на поставки из России.По данным ведомства, для гарантированного обеспечения 35-миллионного населения страны в 2022 году на внутреннем рынке планируется произвести 600 тысяч тонн сахара.Экономист в интервью Sputnik рассказал, как Узбекистан остановит рост цен на различные товары, который вызван как инфляционным шоком на фоне санкций, так и обыкновенной спекуляцией.Читайте также:Узбекистан столкнулся с "сахарными" спекулянтами >>Ждать ли Узбекистану дефицита зерна и сахара из-за российского запрета >>

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пошлины, импорт, товары