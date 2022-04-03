https://uz.sputniknews.ru/20220403/v-kazaxstane-predotvratili-pokushenie-na-prezidenta-23735634.html

В Казахстане предотвратили покушение на президента

В Казахстане предотвратили покушение на президента

У агента иностранной разведки изъяли снайперскую винтовку с глушителем, наркотики и деньги

2022-04-03T10:50+0500

2022-04-03T10:50+0500

2022-04-03T10:50+0500

в мире

казахстан

покушение

президент

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Казахстане задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента Касым-Жомарта Токаева и других высокопоставленных чиновников, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.Операция по задержанию прошла в Нур-Султане 25 марта. В результате обыска у задержанного изъяли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотики и крупную сумму денег. Сообщается, что оружие в страну ввозили по частям в профессионально замаскированном виде.Иностранный агент также планировал совершить теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.Задержанный гражданин Казахстана признался, что совершил и планировал совершить все эти преступления деяний по заданию и в интересах иностранного государства.Возбуждено уголовное дело по статье 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и статье 255 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Казахстана. КНБ ведет расследование.Читайте также: Токаев лишил родственников президента ряда привилегий

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казахстан, покушение, президент