https://uz.sputniknews.ru/20220403/v-kazaxstane-predotvratili-pokushenie-na-prezidenta-23735634.html
В Казахстане предотвратили покушение на президента
В Казахстане предотвратили покушение на президента
У агента иностранной разведки изъяли снайперскую винтовку с глушителем, наркотики и деньги
2022-04-03T10:50+0500
2022-04-03T10:50+0500
2022-04-03T10:50+0500
в мире
казахстан
покушение
президент
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Казахстане задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента Касым-Жомарта Токаева и других высокопоставленных чиновников, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.Операция по задержанию прошла в Нур-Султане 25 марта. В результате обыска у задержанного изъяли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотики и крупную сумму денег. Сообщается, что оружие в страну ввозили по частям в профессионально замаскированном виде.Иностранный агент также планировал совершить теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.Задержанный гражданин Казахстана признался, что совершил и планировал совершить все эти преступления деяний по заданию и в интересах иностранного государства.Возбуждено уголовное дело по статье 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и статье 255 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Казахстана. КНБ ведет расследование.Читайте также: Токаев лишил родственников президента ряда привилегий
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MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, покушение, президент
В Казахстане предотвратили покушение на президента
У агента иностранной разведки изъяли снайперскую винтовку с глушителем, наркотики и деньги
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik.
В Казахстане задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента Касым-Жомарта Токаева и других высокопоставленных чиновников, сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
Операция по задержанию прошла в Нур-Султане 25 марта. В результате обыска у задержанного изъяли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотики и крупную сумму денег. Сообщается, что оружие в страну ввозили по частям в профессионально замаскированном виде.
Иностранный агент также планировал совершить теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.
"Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", – подчеркивает пресс-служба КНБ.
Задержанный гражданин Казахстана признался, что совершил и планировал совершить все эти преступления деяний по заданию и в интересах иностранного государства.
Возбуждено уголовное дело по статье 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и статье 255 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Казахстана. КНБ ведет расследование.