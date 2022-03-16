https://uz.sputniknews.ru/20220316/tokaev-lishil-rodstvennikov-prezidenta-ryada-vozmojnostey-i-privilegiy-23360125.html

Токаев лишил родственников президента ряда возможностей и привилегий

Токаев лишил родственников президента ряда возможностей и привилегий

Токаев предложил создать Национальный курултай в качестве моста между властью и обществом.

2022-03-16T11:42+0500

2022-03-16T11:42+0500

2022-03-16T11:42+0500

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках совместного заседания палат парламента обратился к согражданам с очередным посланием, передает Sputnik Казахстан.Он анонсировал важные изменения в политической системе страны:Напомним, после январских беспорядков в Алматы родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишились своих должностей. Так, были закрыты майнинговые фермы, связанные с братом Назарбаева. Как выяснилось, они были нелегальными и добровольно прекратили свою деятельность после проверок госорганами.Ранее власти нашли нарушения на крупнейшем в Алматы оптовом рынке, принадлежащем Болату Назарбаеву.Читайте также:В Казахстане задержали племянника НазарбаеваНа сколько могут посадить экс-главу Комитета безопасности в Казахстане

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казахстан, касым-жомарт токаев