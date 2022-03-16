https://uz.sputniknews.ru/20220316/tokaev-lishil-rodstvennikov-prezidenta-ryada-vozmojnostey-i-privilegiy-23360125.html
Токаев лишил родственников президента ряда возможностей и привилегий
Токаев лишил родственников президента ряда возможностей и привилегий
Токаев предложил создать Национальный курултай в качестве моста между властью и обществом.
2022-03-16T11:42+0500
2022-03-16T11:42+0500
2022-03-16T11:42+0500
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0b/22137687_0:245:2768:1802_1920x0_80_0_0_f0e0b7cd6e34798c19b2095d72321752.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках совместного заседания палат парламента обратился к согражданам с очередным посланием, передает Sputnik Казахстан.Он анонсировал важные изменения в политической системе страны:Напомним, после январских беспорядков в Алматы родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишились своих должностей. Так, были закрыты майнинговые фермы, связанные с братом Назарбаева. Как выяснилось, они были нелегальными и добровольно прекратили свою деятельность после проверок госорганами.Ранее власти нашли нарушения на крупнейшем в Алматы оптовом рынке, принадлежащем Болату Назарбаеву.Читайте также:В Казахстане задержали племянника НазарбаеваНа сколько могут посадить экс-главу Комитета безопасности в Казахстане
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0b/22137687_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_ec40b7a739c1f55a36a1c01420947f5b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, касым-жомарт токаев
Токаев лишил родственников президента ряда возможностей и привилегий
Подписаться на
Токаев предложил создать Национальный курултай в качестве моста между властью и обществом.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках совместного заседания палат парламента обратился к согражданам с очередным посланием, передает Sputnik Казахстан
.
Он анонсировал важные изменения в политической системе страны:
Казахстан перейдет от суперпрезидентской республики к президентской с сильным парламентом;
Глава государства, а так же акимы и главы силовых ведомств больше не смогут быть членами политических партий;
Родственники президента больше не смогут занимать высокопоставленные должности в стране;
Парламент теперь будет избираться смешано: 70 процентов — по спискам, 30 — по мажоритарным округам;
Будут введены косвенные выборы акимов;
Планируется упростить процедуру регистрации политических партий;
Будет создан Конституционный суд.
Напомним, после январских беспорядков в Алматы родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишились своих должностей.
Так, были закрыты
майнинговые фермы, связанные с братом Назарбаева. Как выяснилось, они были нелегальными и добровольно прекратили свою деятельность после проверок госорганами.
Ранее власти нашли нарушения на крупнейшем в Алматы оптовом рынке, принадлежащем Болату Назарбаеву.
Читайте также: