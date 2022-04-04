https://uz.sputniknews.ru/20220404/chto-izmenitsya-v-rabote-agroekspressa-23766054.html

Что изменится в работе "Агроэкспресса"

Что изменится в работе "Агроэкспресса"

Какие продукты Узбекистан намерен отправить в Россию "Агроэкспрессом" и в каком режиме будет ездить экспресс после двух тестовых пусков, Sputnik Узбекистан рассказывает Алевтина Кириллова.

2022-04-04T20:38+0500

2022-04-04T20:38+0500

2022-04-04T20:38+0500

общество

"агроэкспрессы"

продукты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. В конце 2021 - начале 2022 года Россия и Узбекистан провели несколько тестовых отправок агропромышленной продукции в рамках проекта "Агроэкспресс". Первая состоялась в ноябре прошлого года – рефрижераторные контейнеры отправились из России в Узбекистан с мясом птицы, а обратно привезли плодоовощную продукцию. Вторую отгрузку же отправили со станции Селятино в Московской области уже в январе 2022-го. В этот раз "Агроэкспресс" доставил на станцию Сергели шесть рефрижераторных контейнеров с мясом курицы.Каковы перспективы работы "Агроэкспресса" в этом году? Об этом в интервью Sputnik Узбекистан рассказывает генеральный директор АНО "Евразийская Агрологистика", доктор технических наук, профессор Алевтина Кириллова.Что такое "Агроэкспресс"?"Агроэкспресс" - это специализированный сервис АО "РЖД Логистика" при участии АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке грузов АПК в Китай, Узбекистан и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков.Что нужно, чтобы составы ходили регулярно?Сроки доставки пилотных грузов составили более 14 суток, рассказывает Алевтина Кириллова. Это – стандартные сроки доставки одиночных контейнеров. Тем не менее, по плану срок доставки грузов "Агроэкспрессом" должен составлять 5-7 суток.Для этого необходимо сформировать полносоставные маршрутные контейнерные поезда. Сейчас "РЖД Логистика" совместно с узбекистанскими партнерами занимаются поисками грузовой базы для формирования таких поездов, объясняет Кириллова.Кроме этого, "РЖД Логистика" в партнерстве с компанией "Uzagrologistics Centers" в январе этого года создала совместное предприятие. Речь идет об ООО "RZDL Transservice Group". Компания является резидентом Узбекистана. Цель ее работы – обеспечивать отправку грузов на территории Узбекистана и соседних стран Центральной Азии.В ближайшем будущем "Агроэкспресс" планирует отправлять контейнерные составы один раз в месяц. Поезд будет доставлять до тысячи тонн продукции. Ну а позднее проект сможет работать уже в еженедельном формате, так планируют выстроить сервисы участники и дирекция проекта.Какие продукты будет поставлять Агроэкспресс?Самые разнообразные. Из России состав будет везти в Узбекистан мясную, молочную, масложировую и мукомольную продукцию, а также сахар и кондитерские изделия.Кроме этого, в состав поезда можно будет отгружать и промышленные товары – например, машиностроительное оборудование, бумагу, картон, изделия из металла.Узбекистан же, в свою очередь, нацелен на поставки сезонных продуктов. Если речь идет о сезоне "весна-лето", в данном случае республика планирует экспортировать в Россию черешню, персики, абрикосы, виноград, арбузы, дыни и баклажаны.В осенне-зимний период поставки будут распространяться на баклажаны, морковь, лук, чеснок, капусту, дыни и хурму. А орехи, изюм и сухофрукты будут загружаться в "Агроэкспресс" круглый год.Если же говорить о промышленных товарах, в данном сегменте Узбекистан поставит в Россию трикотаж, хлопковую пряжу и нити.Кто еще присоединится к проекту?Проект уже масштабирован на страны Евразийского Экономического Союза. Сейчас в "Агроэкспрессе", кроме Узбекистана и России, участвуют логистические компании и агропромышленные терминалы Беларуси и Казахстана, говорит Алевтина Кириллова.В процессе присоединения к проекту находится Кыргызстан. На данный момент руководство "Агроэкспресса" прорабатывает два маршрута – один проходит через Казахстан (Бишкек – Турксиб – Москва). А другой пролегает через Узбекистан: Ош – Фергана – Ташкент – Москва.Обсуждают вопрос присоединения к "Агроэкспрессу" Армения, Туркменистан и Таджикистан.К 2025 году проект стремится выйти на объемы грузоперевозок до 500 тысяч тонн в рамках ЕАЭС и Китая. При этом срок доставки должен занимать 10-14 дней в Китай и 5-7 дней – в Узбекистан, отмечают в руководстве "Агроэкспресса".Для достижения данной цели оператор проекта АО "РЖД Логистика" уже закупает парк рефрижераторных контейнеров – он составит на текущем этапе до тысячи единиц, с дальнейшим увеличением в зависимости от прироста объемов перевозок.Читайте также: Видео: как накормить россиян овощами из Узбекистана и оставить себе — Леонид Холод

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

"агроэкспрессы", продукты, узбекистан