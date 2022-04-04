https://uz.sputniknews.ru/20220404/latviya-rassmotrit-vozmojnost-oplaty-rossiyskogo-gaza-v-rublyax-23764351.html

Латвия рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях

Латвия рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях

Латвийский продавец газа Latvijas Gāze решил, что расчеты в рублях не нарушают санкций.

2022-04-04T18:21+0500

2022-04-04T18:21+0500

2022-04-04T18:21+0500

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латвия

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Latvijas Gāze сделало вывод по контрактам с "Газпромом" и распространило заявление, согласно которому предприятие считает, что новые правила расчета за газ в российских рублях формально не нарушают санкционный режим. Об этом сообщает Sputnik Латвия.В предприятии заявили, что в данное время анализируют с юридической точки зрения новый способ расчета.В заявлении компании говорится, что между Latvijas Gāze и "Газпромом" заключен долгосрочный договор о поставке природного газа до 2030 года. Он предусматривает произведение расчетов за природный газ в евро.При этом, в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации, расчеты за поставки природного газа с 1 апреля 2022 года по внешнеторговым договорам в ряд иностранных государств, должны производиться исключительно в российских рублях.Отметим, что ранее председатель правления Latvijas Gāze Айгарс Калвитис заявлял, что не видит возможности расплачиваться рублями за поставки природного газа из России, так как контракт предусматривает расчеты в евро.Также недавно появилась информация о прекращении поставок газа в газохранилище в Инчукалнсе, после которой последовало заявление от Latvijas Gāze.Затем Калвитис заявил, что текущий запас газа является достаточным для исполнения предприятием своих обязательств перед потребителями сейчас и в дальнейшем. Председатель правления упомянул, что в данное время Latvijas Gāze является поставщиком природного газа клиентам в Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии.Заявление латвийских представителей бизнеса зачастую входит в противоречие с политическими лозунгами в нынешней ситуации. Так, Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс после украинской провокации в Буче призвал на своей странице в Twitter к введению антироссийских санкций в энергетическом секторе "в полном объеме".Напомним: Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если с 1 апреля Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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латвия, рубль, газ, оплата, санкции