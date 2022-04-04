https://uz.sputniknews.ru/20220404/slovakiya-dopuskaet-vozmojnost-platit-rossii-za-gaz-rublyami-23753329.html

Словакия допускает возможность платить России за газ рублями

Словакия допускает возможность платить России за газ рублями

Новый механизм оплаты поставок российского газа в недружественные страны начал работу с 1 апреля.

2022-04-04T12:40+0500

2022-04-04T12:40+0500

2022-04-04T12:59+0500

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Глава Министерства экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что, если Россия ставит условие об оплате газа в рублях, необходимо будет платить в рублях.Также в эфире Словацкого ТВ Сулик упомянул, что Словакия закупает около 85% от всего необходимого стране газа именно в России. Он отметил, что для диверсификации поставок голубого топлива потребуется несколько лет.По словам главы Минэкономики Словацкой Республики, есть шесть недель, чтобы решить текущую проблему с оплатой поставок за российский природный газ.Напомним: Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если с 1 апреля Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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газ, оплата, рубль, поставки