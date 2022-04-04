https://uz.sputniknews.ru/20220404/posledstviya-sanktsiy-kak-upal-uroven-jizni-v-anglii-23767489.html

Последствия санкций: как упал уровень жизни в Англии

Последствия санкций: как упал уровень жизни в Англии

Рост цен на топливо стал причиной сильной инфляции и ударил по сельскохозяйственным поставкам в Англию

2022-04-04T19:21+0500

2022-04-04T19:21+0500

2022-04-04T19:22+0500

в мире

санкции

рост цен

топливо

инфляция

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Соединенном Королевстве цены на фрукты и овощи выросли на 30% в связи с забастовками испанских дальнобойщиков из-за роста цен на бензин. Растительное масло подорожало на 50-70%. Известно, что запасов масла в Великобритании хватит всего лишь на несколько недель. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на местные СМИ.Одной из главных причин сильнейшей инфляции стал рост цен на топливо. Это, в свою очередь, ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов из Испании, сообщает Daily Mail.На прошлой неделе Банк Англии заявил, что доходы британцев подвергнутся "историческому" шоку после того, как в прошлом месяце инфляция достигла своего 30-летнего максимума в 6,2%. Весной аналитики прогнозируют ее рост до 8%.Также с 1 апреля в Великобритании на 54% резко выросли цены на газ и электричество. В результате этого, ожидается, что расходы британских граждан на электроэнергию вырастут на 700 фунтов стерлингов в год.Как показывает социальный опрос, британцам приходится существенно снизить свои расходы. Более 50% опрошенных экономят на товарах, не относящихся к предметам первой необходимости, 34% - приходится экономить на газе и электричестве, а 31% респондентов - на еде и предметах первой необходимости.The Independent, в свою очередь, сообщает, что британские семьи не испытывали такое снижение уровня жизни из-за роста цен на энергию с 1950-х годов.В ходе опроса британцы поделились с изданием своим мнением о том, что правительство Великобритании вовсе не заботится о нуждах бедных жителей страны.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:

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санкции, рост цен, топливо, инфляция