https://uz.sputniknews.ru/20220405/-v-uzbekistan-prishel-rossiyskiy-servis-dostavki-23789531.html

В Узбекистан пришел российский сервис доставки

В Узбекистан пришел российский сервис доставки

Сервис доставки Broniboy собираются запустить во всех крупных городах республики.

2022-04-05T19:21+0500

2022-04-05T19:21+0500

2022-04-05T19:21+0500

общество

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/05/23789765_0:108:3237:1928_1920x0_80_0_0_7a99fe81f3b7d33082b0c76c7a6f93df.jpg

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Российский сервис доставки товаров Broniboy начал работать в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба компании.Платформе Broniboy планирует доставлять еду из ресторанов, товары из магазинов, аптек и цветочных лавок. Также сервис открыл центр подготовки и обучения курьеров для агрегаторов доставки.По словам представителей компании, к открытию готовились четыре месяца и вложили около $50 000. Всего сумма инвестиций составила $300 тысяч. До конца года сервис рассчитывает достичь самоокупаемости.Broniboy также собирается выйти на рынок Бухары и Самарканда. Компания хочет подключить более 500 местных партнёров и доставлять до 4000 заказов в день.В ближайшие несколько лет планируется расширение охвата на все крупные и средние города с населением от 50 тысяч человек. Broniboy стал первым из российских сервисов курьерской доставки, который вышел на рынок Узбекистана.Компания оценила объём узбекского рынка доставки за 2021 год в 20−25 млрд рублей ($236−295 млн). Своим основным конкурентом в Broniboy считают Express 24, доля которого в Ташкенте составляет от 10% до 20%. Многие рестораны всё ещё пользуются самостоятельной доставкой."Логистика последней мили весьма чувствительна к переменным — и из-за этого страдает гость, так как он не знает, когда и как будет доставлен его заказ. Наша цель — сформировать привычку у пользователей ценить и экономить свое время", — отметили в Broniboy.Компания специализируется на доставке "последней мили". Она предоставляет как сервис агрегатора по приёму заказов, так и услуги по подготовке и управлению курьерами.Сообщения о подготовке Broniboy ко входу в Узбекистан появились в конце января. Основатель сервиса Александр Радионов отмечал в качестве сильных сторон рост экономики и низкую конкуренцию со стороны зарубежных игроков.Узбекский рынок, по его словам, может стать альтернативой казахскому для российских компаний. Однако придётся выращивать с нуля спрос на привычные для россиян форматы, а также как-то решать кадровый вопрос, добавил бизнесмен.Читайте также:Что изменится в работе "Агроэкспресса"Видео: как накормить россиян овощами из Узбекистана и оставить себе — Леонид Холод

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан