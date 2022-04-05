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https://uz.sputniknews.ru/20220405/medvedev-rasskazal-o-pervostepennyx-zadachax-rossii-23780667.html
Медведев рассказал о первостепенных задачах России
Медведев рассказал о первостепенных задачах России
У России в планах не только демилитаризации и денацификации Украины.
2022-04-05T14:40+0500
2022-04-05T14:40+0500
политика
дмитрий медведев
украина
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В настоящее время целью России является изменение "кровавого и полного лжи" сознания некоторой части украинских граждан. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что помимо цели по демилитаризации и денацификации Украины для Москвы также стоит задача по строительству будущего открытой Евразии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры начались в Беларуси 28 февраля.Стороны провели три очные встречи, потом совещания продолжались в онлайн формате. Позже делегации России и Украины встретились в Турции 29 марта.Пока сторонам не удалось прийти к прорывным результатам, однако дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров.Читайте также:Польша превращается в передовой рубеж НАТО — МедведевМедведев перечислил "наилучшие" варианты для Европы остаться без газа
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дмитрий медведев, украина

Медведев рассказал о первостепенных задачах России

14:40 05.04.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза РФ
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина
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У России в планах не только демилитаризация и денацификация Украины, отметил Дмитрий Медведев.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В настоящее время целью России является изменение "кровавого и полного лжи" сознания некоторой части украинских граждан.
Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что помимо цели по демилитаризации и денацификации Украины для Москвы также стоит задача по строительству будущего открытой Евразии.
"Президент России Владимир Путин твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока", – заявил замглавы СБ России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российско-украинские переговоры начались в Беларуси 28 февраля.
Стороны провели три очные встречи, потом совещания продолжались в онлайн формате. Позже делегации России и Украины встретились в Турции 29 марта.
Пока сторонам не удалось прийти к прорывным результатам, однако дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров.
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