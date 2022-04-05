https://uz.sputniknews.ru/20220405/medvedev-rasskazal-o-pervostepennyx-zadachax-rossii-23780667.html

Медведев рассказал о первостепенных задачах России

Медведев рассказал о первостепенных задачах России

У России в планах не только демилитаризации и денацификации Украины.

2022-04-05T14:40+0500

2022-04-05T14:40+0500

2022-04-05T14:40+0500

политика

дмитрий медведев

украина

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В настоящее время целью России является изменение "кровавого и полного лжи" сознания некоторой части украинских граждан. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что помимо цели по демилитаризации и денацификации Украины для Москвы также стоит задача по строительству будущего открытой Евразии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры начались в Беларуси 28 февраля.Стороны провели три очные встречи, потом совещания продолжались в онлайн формате. Позже делегации России и Украины встретились в Турции 29 марта.Пока сторонам не удалось прийти к прорывным результатам, однако дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров.Читайте также:Польша превращается в передовой рубеж НАТО — МедведевМедведев перечислил "наилучшие" варианты для Европы остаться без газа

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дмитрий медведев, украина