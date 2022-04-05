https://uz.sputniknews.ru/20220405/obyasnyaem-pravila-nachisleniya-shtrafov-23779402.html

Как будет работать система штрафов для водителей-нарушителей ПДД

Как будет работать система штрафов для водителей-нарушителей ПДД

В Узбекистане ввели новую систему штрафов для водителей за нарушения ПДД.

2022-04-05T13:40+0500

2022-04-05T13:40+0500

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общество

штраф

узбекистан

пдд

водитель

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Система штрафных баллов за нарушения на дорогах будет введена с 1 декабря 2022 года, говорится в постановлении президента Узбекистана.На протяжении 12 месяцев Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД будет фиксировать нарушения водителей на дорогах страны. Отсчет начинается с даты первого нарушения до того же дня следующего года. В случае, когда водитель впервые получил права, его будут оценивать с этого дня и до конца года.Лимит нарушений – 12 баллов. Если автовладелец превысит эту цифру, его лишат права управлять транспортным средством на определенный срок в установленном порядке. Если же баллы не достигнут отметки 12, по окончании года их аннулируют.Когда водитель совершает несколько административных правонарушений, штрафные баллы за каждое правонарушение начисляются отдельно, и эти баллы суммируются.Поскольку характер нарушений может быть разным – от не пристегнутого ремня до вождения в нетрезвом виде, баллы рассчитываются согласно отдельному приложению к проекту постановления. Больше всего штрафных баллов начислят за управление транспортными средством с поддельными или измененными номерами и с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству.Когда водитель наберет 8 штрафных баллов, он получит SMS-уведомление на свой телефон или через почтовую службу.Водителей, которые не нарушили ПДД в течение года, в качестве поощрения не начислят первый штрафной балл за первое нарушение ПДД, совершенное в следующем году. При этом водитель не будет освобожден от основного наказания.Читайте также:Налоговый контроль заснимут на камеруИностранцам-нарушителям запретят въезд в Узбекистан

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