https://uz.sputniknews.ru/20220405/registratsiyu-dogovorov-arendy-polnostyu-perevedut-v-online-23774213.html

Регистрацию договоров аренды полностью переведут в online

Регистрацию договоров аренды полностью переведут в online

Собственник теперь обязан "поставить на учет" договор аренды в течение 3 дней, затем получить QR-код. Подробнее об этом — в материале.

2022-04-05T10:32+0500

2022-04-05T10:32+0500

2022-04-05T10:32+0500

общество

аренда

договор

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане начали перевод регистрации договоров аренды недвижимости в электронный формат. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.Теперь арендодатель обязан "поставить на учет" договор недвижимости в налоговом органе не позднее трех дней с момента его заключения.Регистрация осуществляется только через информационную систему Государственного налогового комитета. При этом никаких плат взиматься не будет. Затем арендодатель получит сертификат с QR-кодом.Если договор расторгнут досрочно или признан недействительным по соглашению сторон или иным образом, он будет списан арендодателем онлайн.Помимо этого, арендатор может заключать с другим лицом договор вторичной аренды или безвозмездного пользования, который также необходимо поставить на учёт в налоговых органах.В 2021 году рынок недвижимости в Узбекистане заметно активизировался. Аналитики Центробанка объяснили это увеличением ипотечного кредитования и реализацией программ доступного жилья.Ранее эксперты отметили, что рынок недвижимости Узбекистана становится все более привлекательным для россиян. О том, почему наблюдается такая тенденция, в интервью Sputnik рассказал коммерческий директор Golden House Алексей Болдин.Читайте также:

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аренда, договор