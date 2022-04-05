https://uz.sputniknews.ru/20220405/registratsiyu-dogovorov-arendy-polnostyu-perevedut-v-online-23774213.html
Регистрацию договоров аренды полностью переведут в online
Регистрацию договоров аренды полностью переведут в online
Собственник теперь обязан "поставить на учет" договор аренды в течение 3 дней, затем получить QR-код. Подробнее об этом — в материале.
2022-04-05T10:32+0500
2022-04-05T10:32+0500
2022-04-05T10:32+0500
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договор
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане начали перевод регистрации договоров аренды недвижимости в электронный формат. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.Теперь арендодатель обязан "поставить на учет" договор недвижимости в налоговом органе не позднее трех дней с момента его заключения.Регистрация осуществляется только через информационную систему Государственного налогового комитета. При этом никаких плат взиматься не будет. Затем арендодатель получит сертификат с QR-кодом.Если договор расторгнут досрочно или признан недействительным по соглашению сторон или иным образом, он будет списан арендодателем онлайн.Помимо этого, арендатор может заключать с другим лицом договор вторичной аренды или безвозмездного пользования, который также необходимо поставить на учёт в налоговых органах.В 2021 году рынок недвижимости в Узбекистане заметно активизировался. Аналитики Центробанка объяснили это увеличением ипотечного кредитования и реализацией программ доступного жилья.Ранее эксперты отметили, что рынок недвижимости Узбекистана становится все более привлекательным для россиян. О том, почему наблюдается такая тенденция, в интервью Sputnik рассказал коммерческий директор Golden House Алексей Болдин.Читайте также:
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аренда, договор
Регистрацию договоров аренды полностью переведут в online
Собственник обязан "поставить на учет" договор аренды в течение трех дней, затем подтвердить его и получить QR-код. Подробнее об этом — в материале.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Узбекистане начали перевод регистрации договоров аренды недвижимости в электронный формат.
Об этом сообщили
в Министерстве юстиции.
Теперь арендодатель обязан "поставить на учет" договор недвижимости в налоговом органе не позднее трех дней с момента его заключения.
Регистрация осуществляется только через информационную систему Государственного налогового комитета. При этом никаких плат взиматься не будет.
"Договор, отправленный арендодателем через систему, не будет учтен в налоговых органах, если арендатор не подтвердит его в течение пяти дней", — предупредили в Минюсте.
Затем арендодатель получит сертификат с QR-кодом.
Если договор расторгнут досрочно или признан недействительным по соглашению сторон или иным образом, он будет списан арендодателем онлайн.
Помимо этого, арендатор может заключать с другим лицом договор вторичной аренды или безвозмездного пользования, который также необходимо поставить на учёт в налоговых органах.
В 2021 году рынок недвижимости в Узбекистане заметно активизировался. Аналитики Центробанка объяснили это увеличением ипотечного кредитования и реализацией программ доступного жилья.
Ранее эксперты отметили, что рынок недвижимости Узбекистана становится все более привлекательным для россиян.
О том, почему наблюдается такая тенденция, в интервью Sputnik рассказал
коммерческий директор Golden House Алексей Болдин.