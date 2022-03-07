https://uz.sputniknews.ru/20220307/sanktsii-podstegnut-rossiyan-pokupat-jile-v-oae-i-uzbekistane--eksperty-23185668.html

Санкции подстегнут россиян покупать жилье в ОАЭ и Узбекистане — эксперты

Санкции подстегнут россиян покупать жилье в ОАЭ и Узбекистане — эксперты

К этому подтолкнут санкции, введенные из-за ситуации на Украине, считают эксперты. Все подробности — в материале.

2022-03-07T09:29+0500

2022-03-07T09:29+0500

2022-03-07T10:02+0500

общество

узбекистан

санкции

жилье

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Основными направлениями для россиян, желающих купить недвижимость за рубежом, на фоне санкций станут Дубай (ОАЭ), Турция и Узбекистан. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.По мнению специалистов, в условиях введенных из-за ситуации на Украине международных санкций против России и призывов ряда стран и Еврокомиссии ограничить для российских инвесторов возможность получения "золотых паспортов" (особенно в государствах Европы) россияне, желающие приобрести недвижимость за границей, будут вынуждены переориентироваться на новые рынки. Традиционно наибольшим спросом у покупателей из России пользовались Великобритания, Испания, Кипр, Греция, Болгария и Черногория. В последнее время к этим направлениям добавились Турция, Дубай и Португалия.По словам управляющего партнера компании Just Real Prime Broker Екатерины Шиманской, пока не зафиксировано какой-либо из стран полного запрета для заинтересованных в получении гражданства в обмен на инвестиции россиян. Но некоторые изменения в правилах резидентства уже произошли: временно заморозила рассмотрение заявлений от граждан России иммиграционная служба Португалии, приостановила прием заявок и Греция, ужесточила условия до стабилизации ситуации на Украине Гренада.К списку популярных у российских инвесторов стран в скором времени добавится Узбекистан, уверен владелец компании Nika Estate Виктор Садыгов. Однако чемпионом по спросу станет Дубай, согласились все эксперты. "Рынок переживает настоящий бум, только в январе объем сделок купли-продаж в Дубае вырос более чем на 80%. Курс дирхама не подвержен столь серьезным скачкам, как спекуляции на валютном рынке с евро и долларом", — отметила Шиманская.Спецоперация России по защите ДонбассаВоенная операция России на Украине длится уже двенадцать дней.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Гаспарян оценил, когда падет преступный киевский режим — видео >>По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин. В Беловежской пуще (Беларусь) между тем на днях прошел уже второй раунд переговоров между обеими сторонами.Читайте также:Видео: Россия не пойдет на уступки и достигнет своих целей — мнение эксперта >>Сядут все: известный юрист об уголовной ответственности за фейки — видео >>

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узбекистан, санкции, жилье