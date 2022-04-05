https://uz.sputniknews.ru/20220405/soveschanie-shavkata-mirziyoeva-po-voprosam-obrazovaniya---glavnoe-23793484.html

Совещание Шавката Мирзиёева по вопросам образования - главное

Совещание Шавката Мирзиёева по вопросам образования - главное

В ходе видеоселекторного совещания по анализу эффективности реформ в сфере народного образования глава государства Мирзиеёв объявил о запуске общенационального проекта по переподготовке школьных учителей на основе новых методик.

2022-04-05T21:11+0500

2022-04-05T21:11+0500

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное реформам в приоритетных направлениях развития школьного образования, объявленным на 2022 год. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В ходе совещания глава государства анонсировал запуск государственного проекта по переподготовке учителей. По новой системе в ближайшие 3-4 года все учителя пройдут переподготовку в национальных учебных центрах.Планируется, что они будут созданы в каждом регионе на базе центров повышения квалификации. В центрах будут работать самые квалифицированные зарубежные специалисты в области точных и естественных наук.Также стало известно, что в каждом регионе Узбекистана будет сформирована "группа тренеров" для повышения квалификации школьных учителей на местах. Надбавка к заработной плате таких специалистов будет оплачена в размере до 100 %.Известно, что система обучения новым методикам начнется с Национального центра образования и Ташкентского государственного педагогического университета. Университет будет передан Министерству народного образования (Минобр) и станет базовым учреждением по подготовке и переподготовке школьных учителей в стране.Кроме этого, по распоряжению лидера страны до конца 2022 года хокимияты совместно с Минобром должны приступить к внедрению передовых образовательных методик в не менее 20% школ. На эти цели дополнительно государством будет выделено $100 млн.На совещании Мирзиёев уделил особое внимание воспитанию молодежи. Он поставил задачу разработать новую концепцию, которая будет способствовать кардинальному улучшению духовной обстановки в образовательных учреждениях.Президент отметил, что нужно поощрять образцовых учащихся и родителей, а также уточнил, что необходимо пересмотреть требования к продвижению духовности в школах, в частности, назначать на соответствующие должности тех людей, которые пользуются высоким авторитетом в махалле и коллективе.Помимо прочего, глава государства заявил, что к началу следующего учебного года 960 школ по всей стране обеспечат компьютерными классами, а 740 будут переоснащены. Для этого планируется запустить отдельную программу. Республиканский бюджет выделит 200 миллиардов сумов, а местные бюджеты – еще 200 миллиардов.В заключении встречи Мирзиёев отметил необходимость развития естественных и точных наук. Планируется создать школы с уклоном на эти науки на базе 193 образовательных учреждений. Хокимы получили поручения по ремонту школ и созданию всех условий.Читайте также:

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шавкат мирзиёев, образование, совещание