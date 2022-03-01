https://uz.sputniknews.ru/20220301/skolko-byudjetnyx-deneg-potratili-v-proshlom-godu-na-doshkolnoe-obrazovanie-23046428.html

Сколько бюджетных денег потратили в прошлом году на дошкольное образование

Сколько бюджетных денег потратили в прошлом году на дошкольное образование

Сколько детских садов открыли за последний год в Узбекистане и на сколько увеличился охват детей дошкольным образованием — читайте в материале.

2022-03-01T12:22+0500

2022-03-01T12:22+0500

2022-03-01T12:22+0500

общество

детский сад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18918457_0:378:2964:2045_1920x0_80_0_0_4b4fa9c3be967875ba928a763c3059e9.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. За последние пять лет в Узбекистане стало в пять раз больше детских садов. Соответствующие цифры озвучила журналистам глава информационной службы Министерства дошкольного образования (МДО) Мавлюда Аскарходжаева в ходе брифинга. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан. По данным МДО, в 2017 году в республике было в общей сложности 5 211 детских дошкольных образовательных учреждений. К концу 2021 года эта цифра возросла до 27 656. Аскарходжаева добавила, что в 2021 году из республиканского бюджета в развитие системы дошкольного образования было выделено 6,7 трлн сумов.Напомним, в ноябре прошлого года во время второго российско-узбекского образовательного форума Министерство просвещения России объявило о запуске гуманитарного проекта "Малыш", который предусматривает повышение качества дошкольного образования на русском языке в Узбекистане.В его рамках, в частности, российские педагоги дошкольного образования будут направляться в Узбекистан для обмена опытом с местными коллегами.Читайте также:Россия поддержит Узбекистан в сфере подготовки воспитателей детских садов >>Что может измениться в детских садах в 2022 году — видео >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

детский сад