https://uz.sputniknews.ru/20220301/skolko-byudjetnyx-deneg-potratili-v-proshlom-godu-na-doshkolnoe-obrazovanie-23046428.html
Сколько бюджетных денег потратили в прошлом году на дошкольное образование
Сколько бюджетных денег потратили в прошлом году на дошкольное образование
Сколько детских садов открыли за последний год в Узбекистане и на сколько увеличился охват детей дошкольным образованием — читайте в материале.
2022-03-01T12:22+0500
2022-03-01T12:22+0500
2022-03-01T12:22+0500
общество
детский сад
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. За последние пять лет в Узбекистане стало в пять раз больше детских садов. Соответствующие цифры озвучила журналистам глава информационной службы Министерства дошкольного образования (МДО) Мавлюда Аскарходжаева в ходе брифинга. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан. По данным МДО, в 2017 году в республике было в общей сложности 5 211 детских дошкольных образовательных учреждений. К концу 2021 года эта цифра возросла до 27 656. Аскарходжаева добавила, что в 2021 году из республиканского бюджета в развитие системы дошкольного образования было выделено 6,7 трлн сумов.Напомним, в ноябре прошлого года во время второго российско-узбекского образовательного форума Министерство просвещения России объявило о запуске гуманитарного проекта "Малыш", который предусматривает повышение качества дошкольного образования на русском языке в Узбекистане.В его рамках, в частности, российские педагоги дошкольного образования будут направляться в Узбекистан для обмена опытом с местными коллегами.Читайте также:Россия поддержит Узбекистан в сфере подготовки воспитателей детских садов >>Что может измениться в детских садах в 2022 году — видео >>
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детский сад
Сколько бюджетных денег потратили в прошлом году на дошкольное образование
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Сколько детских садов открыли за последний год в Узбекистане и на сколько увеличился охват детей дошкольным образованием — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik.
За последние пять лет в Узбекистане стало в пять раз больше детских садов. Соответствующие цифры озвучила журналистам глава информационной службы Министерства дошкольного образования (МДО) Мавлюда Аскарходжаева в ходе брифинга. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан
.
По данным МДО, в 2017 году в республике было в общей сложности 5 211 детских дошкольных образовательных учреждений. К концу 2021 года эта цифра возросла до 27 656.
"В 2021 году охват детей дошкольным образованием увеличился на 6,1% , поскольку были открыты 8 849 детских садов. Из них 190 государственных, 8 539 семейных и 120 негосударственных дошкольных образовательных учреждений на основе государственно-частного партнерства", — отметила пресс-секретарь МДО.
Аскарходжаева добавила, что в 2021 году из республиканского бюджета в развитие системы дошкольного образования было выделено 6,7 трлн сумов.
Напомним, в ноябре прошлого года во время второго российско-узбекского образовательного форума Министерство просвещения России объявило
о запуске гуманитарного проекта "Малыш", который предусматривает повышение качества дошкольного образования на русском языке в Узбекистане.
В его рамках, в частности, российские педагоги дошкольного образования будут направляться в Узбекистан для обмена опытом с местными коллегами.
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