https://uz.sputniknews.ru/20220405/telefonnyy-razgovor-mirziyoeva-i-tokaeva--chto-obsudili-prezidenty-23790893.html
Телефонный разговор Мирзиёева и Токаева – что обсудили президенты
Телефонный разговор Мирзиёева и Токаева – что обсудили президенты
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамадан и обсудили ряд важных вопросов.
2022-04-05T20:01+0500
2022-04-05T20:01+0500
2022-04-05T20:01+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент
казахстан
узбекистан
рамазан
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ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 апреля провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает President.uz.Главы двух государств обсудили перспективы развития казахстанско-узбекистанско стратегического партнерства. Также в ходе разговора Мирзиёев и Токаев затронули вопросы расширения региональной кооперации, в том числе подготовки и проведения саммита ШОС в Узбекистане в сентябре этого года.Особое внимание президенты уделили активизации сотрудничества в сферах экономики и торговли.Кроме этого, лидеры двух стран обменялись мнениями касательно механизма эффективной реализации общих договоренностей, которые были достигнуты в декабре 2021 года во время государственного визита Мирзиёева в Казахстан.Также президенты поздравили друг друга с началом священного месяца Рамадан, пожелав братским народам Узбекистана и Казахстана благополучия и процветания.Известно, что телефонный разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.В декабре прошлого года Шавкат Мирзиёев по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева посетил с государственным визитом столицу Казахстана Нур-Султан.После личной встречи президентов стороны провели переговоры с участием официальных делегаций своих стран.Напомним, в прошлом году первый государственный визит после переизбрания на пост президента Шавкат Мирзиёев совершил в Россию, где в ходе встречи с Владимиром Путиным было подписано 18 важных двусторонних документов.Читайте также:
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шавкат мирзиёев, президент, казахстан, узбекистан, рамазан
Телефонный разговор Мирзиёева и Токаева – что обсудили президенты
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамадан и обсудили ряд важных вопросов.
ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 апреля провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает President.uz
.
Главы двух государств обсудили перспективы развития казахстанско-узбекистанско стратегического партнерства. Также в ходе разговора Мирзиёев и Токаев затронули вопросы расширения региональной кооперации, в том числе подготовки и проведения саммита ШОС в Узбекистане в сентябре этого года.
Особое внимание президенты уделили активизации сотрудничества в сферах экономики и торговли.
Кроме этого, лидеры двух стран обменялись мнениями касательно механизма эффективной реализации общих договоренностей, которые были достигнуты в декабре 2021 года во время государственного визита Мирзиёева в Казахстан.
Также президенты поздравили друг друга с началом священного месяца Рамадан, пожелав братским народам Узбекистана и Казахстана благополучия и процветания.
Известно, что телефонный разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.
В декабре прошлого года Шавкат Мирзиёев по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева посетил с государственным визитом столицу Казахстана Нур-Султан.
После личной встречи президентов стороны провели переговоры с участием официальных делегаций своих стран.
Напомним, в прошлом году первый государственный визит после переизбрания на пост президента Шавкат Мирзиёев совершил в Россию, где в ходе встречи с Владимиром Путиным было подписано 18 важных двусторонних документов.