https://uz.sputniknews.ru/20220405/v-tashkente-startuet-mejdunarodnyy-turnir-po-dzyudo-23780416.html

В Ташкенте стартует международный турнир по дзюдо

В Ташкенте стартует международный турнир по дзюдо

В течение четырех дней спортивный комплекс "Универсал" будет принимать у себя участников традиционных соревнований по дзюдо памяти Учкуна Муродова.

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спорт

дзюдо

ташкент

турнир

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В спортивном комплексе "Универсал" в Ташкенте 5 апреля стартует Открытый Кубок Азии по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского Комитета Узбекистана (НОК).Турнир пройдет с 5 по 8 апреля. Планируется, что участие в нем примут более 500 талантливых спортсменов не только из Узбекистана, но и из других стран СНГ: Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Казахстана.Известно, что ежедневно начало отборочных матчей запланировано на 10 утра по местному времени, а решающие поединки будут проведены в 17.00.Уже в стартовый день соревнований среди юношей определят победителей в разных весовых категориях: до 50, 55 и до 60 кг.Среди девушек во вторник также разыграют награды в следующих весовых категориях: до 40, 44, 48, 52 и до 57 кг.Напоминаем: Учкун Муродов - уважаемый узбекистанский спортсмен и дзюдоист. В его честь с 1995 года в стране проводятся различные спортивные соревнования.Читайте также:

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дзюдо, ташкент, турнир