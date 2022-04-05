https://uz.sputniknews.ru/20220405/v-utair-soobschili-kak-kupit-bilet-v-uzbekistan-vygodno-23777302.html
В Utair сообщили, как купить билет в Узбекистан выгодно
В Utair сообщили, как купить билет в Узбекистан выгодно
Российская авиакомпания перешла на летнее расписание и рассказала клиентам, как лучше приобретать билеты в наступающем сезоне.
2022-04-05T12:00+0500
2022-04-05T12:00+0500
2022-04-05T12:01+0500
общество
узбекистан
utair
самолет
билет
авиакомпания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/607/42/6074294_0:38:3250:1866_1920x0_80_0_0_e0966a05951982d94c59a444d4f88ea6.jpg
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В авиакомпании Utair сообщили своим пассажирам, что лучше всего приобретать билеты через официальный сайт. Также можно уверенно покупать билеты через мобильное приложение авиакомпании. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.Также в авиакомпании подчеркнули, что уже перешли на летнее расписание. В связи с этим, планируется увеличение полетов по более чем ста направлениям.В пресс-службе отметили, что традиционно в летний сезон авиаперевозчик реализует программу полетов на юг и увеличивает частоту выполнения прямых рейсов между регионами.Помимо этого, планируется запустить прямые рейсы из городов-миллионников России и крупных региональных центров в южные аэропорты, возобновление работы которых было недавно анонсировано.Напоминаем: ранее в России был введен режим ограничения полетов в 12 аэропортов на юге страны. Предварительной датой его окончания является 7 апреля.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/607/42/6074294_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_7bb7f07fc53a3d17c48242340bdb2c90.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, utair, самолет, билет, авиакомпания
В Utair сообщили, как купить билет в Узбекистан выгодно
12:00 05.04.2022 (обновлено: 12:01 05.04.2022)
Российская авиакомпания перешла на летнее расписание и рассказала клиентам, как лучше приобретать билеты в наступающем сезоне.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
В авиакомпании Utair сообщили своим пассажирам, что лучше всего приобретать билеты через официальный сайт. Также можно уверенно покупать билеты через мобильное приложение авиакомпании. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан
со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
"Билеты на зарубежные рейсы Utair в Азербайджан, Армению, Таджикистан, Турцию и Узбекистан сейчас можно купить только с помощью этих сервисов", - уточнили в Utair.
Также в авиакомпании подчеркнули, что уже перешли на летнее расписание. В связи с этим, планируется увеличение полетов по более чем ста направлениям.
В пресс-службе отметили, что традиционно в летний сезон авиаперевозчик реализует программу полетов на юг и увеличивает частоту выполнения прямых рейсов между регионами.
"Несмотря на сложности текущего года, свои планы мы намерены выполнить и обеспечить бесперебойные полеты для наших пассажиров", - также заверил авиаперевозчик.
Помимо этого, планируется запустить прямые рейсы из городов-миллионников России и крупных региональных центров в южные аэропорты, возобновление работы которых было недавно анонсировано.
Напоминаем: ранее в России был введен режим ограничения полетов в 12 аэропортов на юге страны. Предварительной датой его окончания является 7 апреля.