https://uz.sputniknews.ru/20220405/v-utair-soobschili-kak-kupit-bilet-v-uzbekistan-vygodno-23777302.html

В Utair сообщили, как купить билет в Узбекистан выгодно

В Utair сообщили, как купить билет в Узбекистан выгодно

Российская авиакомпания перешла на летнее расписание и рассказала клиентам, как лучше приобретать билеты в наступающем сезоне.

2022-04-05T12:00+0500

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авиакомпания

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В авиакомпании Utair сообщили своим пассажирам, что лучше всего приобретать билеты через официальный сайт. Также можно уверенно покупать билеты через мобильное приложение авиакомпании. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.Также в авиакомпании подчеркнули, что уже перешли на летнее расписание. В связи с этим, планируется увеличение полетов по более чем ста направлениям.В пресс-службе отметили, что традиционно в летний сезон авиаперевозчик реализует программу полетов на юг и увеличивает частоту выполнения прямых рейсов между регионами.Помимо этого, планируется запустить прямые рейсы из городов-миллионников России и крупных региональных центров в южные аэропорты, возобновление работы которых было недавно анонсировано.Напоминаем: ранее в России был введен режим ограничения полетов в 12 аэропортов на юге страны. Предварительной датой его окончания является 7 апреля.Читайте также:

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узбекистан, utair, самолет, билет, авиакомпания