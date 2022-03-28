https://uz.sputniknews.ru/20220328/esche-odna-rossiyskaya-aviakompaniya-budet-letat-v-uzbekistan-23611330.html

Еще одна российская авиакомпания будет летать в Узбекистан

Еще одна российская авиакомпания будет летать в Узбекистан

Авиакомпания "Azimuth" получила разрешение на регулярные полеты в Самарканд и Ургенч.

2022-03-28T15:54+0500

2022-03-28T15:54+0500

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рейс

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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Российская авиакомпания "Azimuth" получила разрешение на регулярные полеты в Узбекистан, сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации республики.Авиакомпания будет выполнять рейсы на самолетах RRJ-95B в Ургенч из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных вод, а также в Самарканд из Ростова-на-Дону.Ранее авиакомпания "Аэрофлот" объявила о запуске регулярных рейсов из Сочи в Узбекистан и еще пять стран. Полеты будут осуществляться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах российского производства Superjet100.В Узбекистан компания будет выполнять рейсы в пять городов: Фергану и Бухару с 7 апреля, Самарканд, Ташкент и Ургенч с 8 апреля.В какие города Узбекистана будут летать самолеты из аэропорта "Пулково" >>С 14 марта Россия увеличила разрешенное число полетов с 16 государствами. Решение коснулось в том числе Узбекистана.Россия нарастила количество рейсов в республику по маршруту "Москва — Ташкент" с 4 до 7 в неделю, по маршрутам "Москва — Бухара, Москва — Самарканд", "Москва — Ургенч", "Москва — Наманган", "Москва — Фергана", "Москва — Андижан и Москва — Термез" с 1 до 2 рейсов в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в Ташкент, Карши и Навои — 1 рейс в неделю на каждом маршруте.В середине марта Росавиация также сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID.Читайте также:

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