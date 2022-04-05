Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220405/kazaxstan-nakryla-peschanaya-mgla--video-ochevidtsev-23775362.html
Казахстан накрыла "песчаная мгла" — видео очевидцев
Казахстан накрыла "песчаная мгла" — видео очевидцев
Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.
2022-04-05T10:58+0500
2022-04-05T10:58+0500
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21252723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_087a0c0967a3e9e3e763107637b64075.jpg
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Мангистаускую область Казахстана накануне накрыла сильнейшая песчаная буря. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Местным жителям порекомендовали оставаться дома, автомобилистам — не парковать машины под деревьями и около шатких конструкций.Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.Несмотря на непогоду, власти не стали ограничивать движение на дорогах. Инспекторы ДПС перешли на усиленный режим работы. Между тем синоптики предсказали, что стихия отступит уже во вторник.В западных регионах Казахстана тем временем наблюдаются паводки. Подтоплены уже десятки домов. По словам экспертов, всему виной — резкое потепление, которое привело к росту уровня грунтовых вод и последующему выход степных рек из берегов.В ноябре сильнейшая пыльная буря обрушилась на Узбекистан: тогда песчаная мгла накрыла Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области. Синоптики отмечали, что за последние 150 лет подобная природная стихия наблюдалась в стране впервые.В Минздраве, в свою очередь, озвучили несколько рекомендаций, которые помогут пережить бурю и сохранить здоровье.Читайте также:
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21252723_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_3de0a33f62abad15c98bc64f1591eda3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан

Казахстан накрыла "песчаная мгла" — видео очевидцев

10:58 05.04.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATПыльная буря, иллюстративное фото
Пыльная буря, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Мангистаускую область Казахстана накануне накрыла сильнейшая песчаная буря.
В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Местным жителям порекомендовали оставаться дома, автомобилистам — не парковать машины под деревьями и около шатких конструкций.
Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.
Несмотря на непогоду, власти не стали ограничивать движение на дорогах. Инспекторы ДПС перешли на усиленный режим работы.
Между тем синоптики предсказали, что стихия отступит уже во вторник.
В западных регионах Казахстана тем временем наблюдаются паводки. Подтоплены уже десятки домов. По словам экспертов, всему виной — резкое потепление, которое привело к росту уровня грунтовых вод и последующему выход степных рек из берегов.
В ноябре сильнейшая пыльная буря обрушилась на Узбекистан: тогда песчаная мгла накрыла Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области.
Синоптики отмечали, что за последние 150 лет подобная природная стихия наблюдалась в стране впервые.
В Минздраве, в свою очередь, озвучили несколько рекомендаций, которые помогут пережить бурю и сохранить здоровье.
Читайте также:
Эксперты назвали главную причину пыльных бурь в Ташкенте >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0