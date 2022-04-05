https://uz.sputniknews.ru/20220405/kazaxstan-nakryla-peschanaya-mgla--video-ochevidtsev-23775362.html

Казахстан накрыла "песчаная мгла" — видео очевидцев

Казахстан накрыла "песчаная мгла" — видео очевидцев

Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В регионе было объявлено штормовое предупреждение.

2022-04-05T10:58+0500

2022-04-05T10:58+0500

2022-04-05T10:58+0500

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21252723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_087a0c0967a3e9e3e763107637b64075.jpg

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Мангистаускую область Казахстана накануне накрыла сильнейшая песчаная буря. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Местным жителям порекомендовали оставаться дома, автомобилистам — не парковать машины под деревьями и около шатких конструкций.Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.Несмотря на непогоду, власти не стали ограничивать движение на дорогах. Инспекторы ДПС перешли на усиленный режим работы. Между тем синоптики предсказали, что стихия отступит уже во вторник.В западных регионах Казахстана тем временем наблюдаются паводки. Подтоплены уже десятки домов. По словам экспертов, всему виной — резкое потепление, которое привело к росту уровня грунтовых вод и последующему выход степных рек из берегов.В ноябре сильнейшая пыльная буря обрушилась на Узбекистан: тогда песчаная мгла накрыла Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области. Синоптики отмечали, что за последние 150 лет подобная природная стихия наблюдалась в стране впервые.В Минздраве, в свою очередь, озвучили несколько рекомендаций, которые помогут пережить бурю и сохранить здоровье.Читайте также:

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан