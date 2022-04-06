https://uz.sputniknews.ru/20220406/avstriya-zayavila-o-nevozmojnosti-sokratit-zavisimost-ot-rossiyskogo-gaza-23814912.html

Австрия заявила о невозможности сократить зависимость от российского газа

Австрия заявила о невозможности сократить зависимость от российского газа

Глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер: страна на 80% зависит от поставок газа из России.

2022-04-06T18:00+0500

2022-04-06T18:00+0500

2022-04-06T19:14+0500

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила в среду на пресс-конференции в Вене, что Австрия в настоящее время не способна сократить свою зависимость от российского газа. Об этом сообщает RT на русском.Гевесслер отметила, что в данное время в Евросоюзе (ЕС) наблюдается зависимость не только от российского газа, но и от нефти.По ее мнению, в случае рассмотрения возможности отказа от каких-либо энергоносителей российского происхождения, в будущем странам ЕС придется совместно разрабатывать единый подход.Более того, глава Минэнерго Австрии заявила, что страна хорошо жила с дешевым газом из России, и зависимость от его импорта невозможно завершить за один день.По словам министра, Австрия - не единственная европейская страна, которая столкнулась с этим вопросом, но именно она находится сейчас в особенно тяжелой ситуации.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:

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газ, зависимость, поставки