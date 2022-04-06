https://uz.sputniknews.ru/20220406/medvedev-zapadnye-inkvizitory-vynosyat-smertnyy-prigovor-za-ereticheskie-ubejdeniya---23808940.html

Медведев: западные инквизиторы выносят смертный приговор за еретические убеждения

Медведев: западные инквизиторы выносят смертный приговор за еретические убеждения

Зампред Совбеза Медведев отметил, что западные санкции напоминают методы инквизиции.

2022-04-06T15:00+0500

2022-04-06T15:00+0500

2022-04-06T15:10+0500

политика

дмитрий медведев

санкции

запад

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Сегодняшние санкции Запада против России очень похожи на методы инквизиции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня мы своими глазами видим то, что наблюдала Европа практически всё прошедшее тысячелетие и за что в конце XX века покаялась Римская католическая церковь. Речь об инквизиции", — написал он в своем Telegram-канале.По его словам, нынешние санкции западных стран в отношении российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы инквизиторов в Средневековье. "Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика", — отметил Медведев.Он добавил, что в таких случаях "вопросы духовности – последнее, что интересовало наделённых огромной властью "праведников"."Уничтожая неугодных, они устраивали откровенный разбой, присваивая себе их золото, недвижимость и прочее имущество. Сначала – мирские блага, а уже потом – борьба за святое дело", — сказал он.Зампред Совбеза подчеркнул, что западными "праведниками" уже полностью попраны гражданское право, частная собственность, а российские счета и имущество арестовываются на основе их слов. В будущем конфискованное отдадут тем, кого назначат сами инквизиторы.После начала специальной военной операции России на Украине на Москву наложили беспрецедентные санкции, включая отключение крупных банков от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT и блокировку золотовалютных резервов ЦБ. Крупные западные компании также приостановили работу в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.Читайте также:В Германии почти опустело крупнейшее газохранилище — СМИБуча: антироссийская провокация с тройным дном

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дмитрий медведев, санкции, запад