https://uz.sputniknews.ru/20220406/ot-kajdogo-po-sposobnostyam-roditeli-obraztsovyx-shkolnikov-poluchat-podarki-23800705.html
От каждого по способностям: родители образцовых школьников получат подарки
От каждого по способностям: родители образцовых школьников получат подарки
В Узбекистане правительство собирается каждые три месяца поощрять родителей.
2022-04-06T10:40+0500
2022-04-06T10:40+0500
2022-04-06T10:40+0500
общество
школьники
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родители
узбекистан
дети
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. За отличную учебу и примерное поведение узбекистанских школьников родителям будут дарить подарки.Об этом Шавкат Мирзиёев заявил во вторник на видеоселекторном совещании, посвященном вопросам системы народного образования.В Узбекистане родителям примерных учеников начнут вручать благодарственные письма и подарки. Более этого, образцовых родителей также раз в три месяца будут поощрять и освещать их заслуги в СМИ.Кроме того, президент дал поручение хокимам областей улучшить условия обучения в 120 школах с высокими коэффициентами успеваемости.До первого августа глава государства призвал завершить работы по обеспечению компьютерными классами 960 учебных заведений и оборудовать еще 740 школ.В общем планируется обновить 5,5 тысячи компьютерных классов. На это направят 200 млрд сумов из республиканского бюджета и 200 млрд сумов из местных бюджетов.Должностные лица должны будут обеспечить скорость интернета в малых школах до 40 Мбит/с, а в крупных — не менее 100 Мбит/с. При этом утвердят специальные льготные тарифы для школ.Читайте также:Совещание Шавката Мирзиёева по вопросам образования - главноеВ Узбекистане появились поддельные сборники вступительных тестов
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школьники, подарки, родители, узбекистан, дети
От каждого по способностям: родители образцовых школьников получат подарки
В Узбекистане правительство собирается каждые три месяца поощрять родителей примерных детей.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. За отличную учебу и примерное поведение узбекистанских школьников родителям будут дарить подарки.
Об этом Шавкат Мирзиёев заявил
во вторник на видеоселекторном совещании, посвященном вопросам системы народного образования.
В Узбекистане родителям примерных учеников начнут вручать благодарственные письма и подарки.
Более этого, образцовых родителей также раз в три месяца будут поощрять и освещать их заслуги в СМИ.
Кроме того, президент дал поручение хокимам областей улучшить условия обучения в 120 школах с высокими коэффициентами успеваемости.
До первого августа глава государства призвал завершить работы по обеспечению компьютерными классами 960 учебных заведений и оборудовать еще 740 школ.
В общем планируется обновить 5,5 тысячи компьютерных классов. На это направят 200 млрд сумов из республиканского бюджета и 200 млрд сумов из местных бюджетов.
Должностные лица должны будут обеспечить скорость интернета в малых школах до 40 Мбит/с, а в крупных — не менее 100 Мбит/с. При этом утвердят специальные льготные тарифы для школ.