https://uz.sputniknews.ru/20220406/posolstvo-uzbekistana-sledit-za-konfliktom-proizoshedshim-mejdu-migrantami-v-moskve--23805235.html

Посольство Узбекистана следит за конфликтом, произошедшим между мигрантами в Москве

Посольство Узбекистана следит за конфликтом, произошедшим между мигрантами в Москве

Сообщение об участии в драке 120 человек не соответствует действительности.

2022-04-06T13:00+0500

2022-04-06T13:00+0500

2022-04-06T13:07+0500

миграция

москва

посольство республики узбекистан в рф

конфликт

драка

мигранты

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Посольство Узбекистана в Москве держит на контроле ситуацию с конфликтом между узбекистанскими и таджикским гражданами в российской столице, передает информационное агентство "Дунё" узбекистанского МИД.До этого несколько СМИ сообщили, что утром первого апреля на Шелепихинской набережной Москвы произошла драка с участием 120 трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. На место происшествия срочно прибыли сотрудники полиции, никто не пострадал. Участников инцидента доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства."Ситуация находится на контроле консульского отдела посольства. Сообщение об участии в драке около 120 человек не соответствует действительности, так как другие лица просто стояли рядом и наблюдали за конфликтом", — говорится в сообщении.По предварительным данным, причиной конфликта стала бытовая ссора, задержанные привлечены к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство", уточняет агентство."В настоящее время судебными органами принято решение об административном аресте граждан. Сотрудниками полиции готовятся ходатайства в суд о выдворении правонарушителей за пределы России", — отметили в "Дуне".Читайте также:Россия компенсировала узбекским мигрантам скачок курса рубляОргнабор: в какие страны едут мигранты

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москва, посольство республики узбекистан в рф, конфликт, драка, мигранты