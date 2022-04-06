https://uz.sputniknews.ru/20220406/rossiya-kompensirovala-uzbekskim-migrantam-skachok-kursa-rublya-23798354.html
Россия компенсировала узбекским мигрантам скачок курса рубля
Россия компенсировала узбекским мигрантам скачок курса рубля
Сколько возместили рабочим и многие ли хотят вернуться домой — читайте в материале.
2022-04-06T08:42+0500
2022-04-06T08:42+0500
2022-04-06T08:42+0500
общество
мигранты
рубль
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Ряд работодателей в России единовременно компенсировали трудовым мигрантам из Узбекистана потери в зарплате из-за нестабильности курса российского рубля в марте.Об этом заявил глава управления Министерства занятости и трудовых отношений Зохид Аскаров.Представитель Минзанятости отметил, что анализ ситуации на валютном рынке России показывает, что курс российской валюты в настоящее время стабилизировался, "курсовая разница небольшая, составляет 7-8 рублей"."В настоящий момент всплеска обращений граждан Узбекистана по поводу возвращения на родину нет. Есть единичные случаи, которые всегда были", — подчеркнул Аскаров. Он добавил, что ведомство сейчас тесно взаимодействует с российскими работодателями. Ранее первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов сообщил, что часть трудовых мигрантов в апреле-мае вернется из России в Узбекистан из-за снижения курса рубля.Однако узбекская сторона не заинтересована в остановке программ по организованному набору соотечественников на работу в России.Мухитдинов также добавил, что ведомство подготовило реинтеграционную программу для возвращающихся сограждан, которая сейчас проходит согласование в профильных ведомствах.В России не ждут оттока мигрантов из-за ситуации с денежными переводами >>По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).В середине марта среди узбекистанцев, работающих в России, провели опрос. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой.К настоящему моменту в опросе поучаствовали уже более 14 тысяч пользователей.Оказалось, что 60% опрошенных узбекских мигрантов пока не планируют возвращаться из России на родину.Власти Узбекистана между тем рассчитывают в апреле запустить пилотный проект для привлечения мигрантов в агропромышленный комплекс России — аналогично проекту, который сейчас осуществляется для российского Минстроя.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
мигранты, рубль
Россия компенсировала узбекским мигрантам скачок курса рубля
Сколько возместили рабочим и многие ли хотят вернуться домой — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Ряд работодателей в России единовременно компенсировали трудовым мигрантам из Узбекистана потери в зарплате из-за нестабильности курса российского рубля в марте.
Об этом заявил глава управления Министерства занятости и трудовых отношений Зохид Аскаров.
"Во взаимодействии с работодателями была достигнута договоренность, что некоторые компании возместили разово в размере 20-процентной надбавки к заработной плате в связи с изменением курса в отношении доллара к российскому рублю", — сказал Аскаров в ходе брифинга.
Представитель Минзанятости отметил, что анализ ситуации на валютном рынке России показывает, что курс российской валюты в настоящее время стабилизировался, "курсовая разница небольшая, составляет 7-8 рублей".
"В настоящий момент всплеска обращений граждан Узбекистана по поводу возвращения на родину нет. Есть единичные случаи, которые всегда были", — подчеркнул Аскаров.
Он добавил, что ведомство сейчас тесно взаимодействует с российскими работодателями.
"Есть такие предприятия, где работают более 10 тысяч наших граждан", — заключил Аскаров.
Ранее первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов сообщил, что часть трудовых мигрантов в апреле-мае вернется из России в Узбекистан из-за снижения курса рубля.
Однако узбекская сторона не заинтересована в остановке программ по организованному набору соотечественников на работу в России.
Мухитдинов также добавил, что ведомство подготовило реинтеграционную программу для возвращающихся сограждан, которая сейчас проходит согласование в профильных ведомствах.
По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.
В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).
В середине марта среди узбекистанцев, работающих в России, провели опрос. Соотечественников спросили
, планируют ли они вернуться домой.
К настоящему моменту в опросе поучаствовали уже более 14 тысяч пользователей.
Оказалось, что 60% опрошенных узбекских мигрантов пока не планируют возвращаться из России на родину.
Власти Узбекистана между тем рассчитывают
в апреле запустить пилотный проект для привлечения мигрантов в агропромышленный комплекс России — аналогично проекту, который сейчас осуществляется для российского Минстроя.