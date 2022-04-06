https://uz.sputniknews.ru/20220406/predstaviteli-mid-stran-shos-provedut-videoperegovory-23804873.html

Представители МИД стран ШОС проведут видеопереговоры

Представители МИД стран ШОС проведут видеопереговоры

В ходе консультаций главы ведомств обсудят вопросы медийного обеспечения мероприятий.

2022-04-06T13:20+0500

2022-04-06T13:20+0500

2022-04-06T13:24+0500

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узбекистан

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Руководители и представители пресс-служб министерств иностранных дел государств-членов ШОС проведут встречу в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.Видеоконференция "О взаимодействии информационных служб министерств иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в процессе информационного сопровождения деятельности ШОС" состоится седьмого апреля под председательством узбекской стороны.В мероприятии примут участие руководители и представители информационных служб внешнеполитических ведомств России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Китая, Пакистана, а также Секретариата ШОС.В ходе консультаций главы ведомств обсудят вопросы медийного обеспечения мероприятий, которые проводит ШОС под руководством Узбекистана.Стороны также планируют укрепить сотрудничество между пресс-службами МИД в сфере информационного сопровождения ШОС.Помимо этого, восьмого апреля в Ташкенте пройдет совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.Напомним, в 2021-2022 годах в ШОС председательствует Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября этого года в Самарканде.В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых – на министерском уровне, отметил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.Читайте также:Как Узбекистан предлагает противостоять терроризму – главное с заседания Совета ШОСБудет чем удивить: как Самарканд готовится к саммиту ШОС

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шос, мид узбекистана, узбекистан, переговоры, сотрудничество