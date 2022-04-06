https://uz.sputniknews.ru/20220406/severo-kavkazskiy-universitet-skoordiniruet-tsentr-rossiyskogo-obrazovaniya-v-uzbekistane-23799268.html

Северо-Кавказский университет скоординирует центр российского образования в Узбекистане

Северо-Кавказский университет скоординирует центр российского образования в Узбекистане

На базе Самаркандского университета сделают центр российского образования.

2022-04-06T09:57+0500

2022-04-06T09:57+0500

2022-04-06T09:57+0500

общество

узбекистан

образование

самарканд

центр

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) начнет координировать создание центра российского образования в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе вуза."Уже в ближайшее время на базе Самаркандского государственного университета, который долгое время является нашим надежным партнером, будет создаваться центр российского образования, где СКФУ выступит в качестве координатора ряда университетов России", — заявил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.По его словам, на площадке нового центра начнется российско-узбекское сотрудничество по широкому спектру направлений. "В рамках работы центра запланированы совместные мероприятия, обмены преподавателями, реализация научных проектов. Для координации этой деятельности на базе СКФУ мы создаем международный российско-узбекский центр", — добавил Беспалов.Северо-Кавказский федеральный университет активно готовит абитуриентов из Узбекистана к поступлению в вузы России. Приоритетные направления – математика и русский язык, отметили в пресс-службе.Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов России и Узбекистана, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.Сегодня востребованных специалистов готовят в 15 филиалах российских вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в Узбекистане, ведущие вузы России: филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГПУ им. А.И. Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими обучаться в России.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет. В 2020 году российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.Читайте также:Российское образование в Узбекистане: филиалы каких вузов действуют в странеВ Узбекистане откроют филиалы семи российских вузов

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узбекистан, образование, самарканд, центр