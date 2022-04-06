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Узбекистан - новый ассоциированный член Международной электротехнической комиссии
Узбекистан - новый ассоциированный член Международной электротехнической комиссии
Статус ассоциированного члена позволит Узбекистану использовать действующие международные стандарты в области электротехники и энергетики.
2022-04-06T12:40+0500
2022-04-06T13:46+0500
экономика
узбекистан
энергетика
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Решением Международной электротехнической комиссии (МЭК) от 29 марта 2022 года Узбекистан принят в МЭК в качестве ассоциированного члена с 1 января 2023 года.Участие в разработке энергетических и электротехнических стандартов в технических комитетах МЭК даст Узбекистану много возможностей при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в различных областях. Членство Узбекистана в организации благотворно скажется на сферах энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии, а также в области переработки сырья. Работа в данных областях будет осуществляться в соответствии с международными требованиями и стандартами.Более того, членство в МЭК поспособствует развитию в Узбекистане производства электротехнической и электробытовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В перспективе такая продукция должна стать конкурентоспособной на мировом рынке экспорта.МЭК – это международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. Некоторые из стандартов МЭК разрабатываются совместно с Международной организацией по стандартизации (ISO).Комиссия была создана в 1906 году. Штаб-квартира расположена на юго-западе Швейцарии в Женеве.Россия также является полноправным членом организации. Русский язык является одним из официальных языков комиссии, наряду с английским и французским.Основными целями МЭК являются разработка и публикация стандартов в области энергетики, электротехники и устранение технических барьеров в торговле путем гармонизации стандартов стран-участниц.Также деятельность организации направлена на создание механизма взаимного признания систем оценки соответствия, достижение единых подходов в метрологии, лабораторных испытаниях и стандартизации.Помимо этого, в МЭК занимаются совершенствованием работы технических комитетов и подготовкой высококвалифицированных специалистов.Читайте также:
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Узбекистан - новый ассоциированный член Международной электротехнической комиссии

12:40 06.04.2022 (обновлено: 13:46 06.04.2022)
CC BY-SA 4.0 / IEC-CO / Штаб-квартира Международной электротехнической комиссии
Штаб-квартира Международной электротехнической комиссии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2022
CC BY-SA 4.0 / IEC-CO /
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Статус ассоциированного члена позволит Узбекистану использовать действующие международные стандарты в области электротехники и энергетики.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Решением Международной электротехнической комиссии (МЭК) от 29 марта 2022 года Узбекистан принят в МЭК в качестве ассоциированного члена с 1 января 2023 года.
Участие в разработке энергетических и электротехнических стандартов в технических комитетах МЭК даст Узбекистану много возможностей при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в различных областях.
Членство Узбекистана в организации благотворно скажется на сферах энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии, а также в области переработки сырья. Работа в данных областях будет осуществляться в соответствии с международными требованиями и стандартами.
Более того, членство в МЭК поспособствует развитию в Узбекистане производства электротехнической и электробытовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В перспективе такая продукция должна стать конкурентоспособной на мировом рынке экспорта.
МЭК – это международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. Некоторые из стандартов МЭК разрабатываются совместно с Международной организацией по стандартизации (ISO).
Комиссия была создана в 1906 году. Штаб-квартира расположена на юго-западе Швейцарии в Женеве.
Россия также является полноправным членом организации. Русский язык является одним из официальных языков комиссии, наряду с английским и французским.
Основными целями МЭК являются разработка и публикация стандартов в области энергетики, электротехники и устранение технических барьеров в торговле путем гармонизации стандартов стран-участниц.
Также деятельность организации направлена на создание механизма взаимного признания систем оценки соответствия, достижение единых подходов в метрологии, лабораторных испытаниях и стандартизации.
Помимо этого, в МЭК занимаются совершенствованием работы технических комитетов и подготовкой высококвалифицированных специалистов.
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