https://uz.sputniknews.ru/20220406/uzbekistan-novyy-assotsiirovannyy-chlen-mejdunarodnoy-elektrotexnicheskoy-komissii-23805690.html

Узбекистан - новый ассоциированный член Международной электротехнической комиссии

Узбекистан - новый ассоциированный член Международной электротехнической комиссии

Статус ассоциированного члена позволит Узбекистану использовать действующие международные стандарты в области электротехники и энергетики.

2022-04-06T12:40+0500

2022-04-06T12:40+0500

2022-04-06T13:46+0500

экономика

узбекистан

энергетика

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Решением Международной электротехнической комиссии (МЭК) от 29 марта 2022 года Узбекистан принят в МЭК в качестве ассоциированного члена с 1 января 2023 года.Участие в разработке энергетических и электротехнических стандартов в технических комитетах МЭК даст Узбекистану много возможностей при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в различных областях. Членство Узбекистана в организации благотворно скажется на сферах энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии, а также в области переработки сырья. Работа в данных областях будет осуществляться в соответствии с международными требованиями и стандартами.Более того, членство в МЭК поспособствует развитию в Узбекистане производства электротехнической и электробытовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В перспективе такая продукция должна стать конкурентоспособной на мировом рынке экспорта.МЭК – это международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. Некоторые из стандартов МЭК разрабатываются совместно с Международной организацией по стандартизации (ISO).Комиссия была создана в 1906 году. Штаб-квартира расположена на юго-западе Швейцарии в Женеве.Россия также является полноправным членом организации. Русский язык является одним из официальных языков комиссии, наряду с английским и французским.Основными целями МЭК являются разработка и публикация стандартов в области энергетики, электротехники и устранение технических барьеров в торговле путем гармонизации стандартов стран-участниц.Также деятельность организации направлена на создание механизма взаимного признания систем оценки соответствия, достижение единых подходов в метрологии, лабораторных испытаниях и стандартизации.Помимо этого, в МЭК занимаются совершенствованием работы технических комитетов и подготовкой высококвалифицированных специалистов.Читайте также:

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узбекистан, энергетика