https://uz.sputniknews.ru/20220406/uzbekistan-novyy-assotsiirovannyy-chlen-mejdunarodnoy-elektrotexnicheskoy-komissii-23805690.html
Узбекистан - новый ассоциированный член Международной электротехнической комиссии
Узбекистан - новый ассоциированный член Международной электротехнической комиссии
Статус ассоциированного члена позволит Узбекистану использовать действующие международные стандарты в области электротехники и энергетики.
2022-04-06T12:40+0500
2022-04-06T12:40+0500
2022-04-06T13:46+0500
экономика
узбекистан
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/06/23804497_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_f8e25232c19195c6a3adc10e0d612583.jpg
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Решением Международной электротехнической комиссии (МЭК) от 29 марта 2022 года Узбекистан принят в МЭК в качестве ассоциированного члена с 1 января 2023 года.Участие в разработке энергетических и электротехнических стандартов в технических комитетах МЭК даст Узбекистану много возможностей при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в различных областях. Членство Узбекистана в организации благотворно скажется на сферах энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии, а также в области переработки сырья. Работа в данных областях будет осуществляться в соответствии с международными требованиями и стандартами.Более того, членство в МЭК поспособствует развитию в Узбекистане производства электротехнической и электробытовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В перспективе такая продукция должна стать конкурентоспособной на мировом рынке экспорта.МЭК – это международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. Некоторые из стандартов МЭК разрабатываются совместно с Международной организацией по стандартизации (ISO).Комиссия была создана в 1906 году. Штаб-квартира расположена на юго-западе Швейцарии в Женеве.Россия также является полноправным членом организации. Русский язык является одним из официальных языков комиссии, наряду с английским и французским.Основными целями МЭК являются разработка и публикация стандартов в области энергетики, электротехники и устранение технических барьеров в торговле путем гармонизации стандартов стран-участниц.Также деятельность организации направлена на создание механизма взаимного признания систем оценки соответствия, достижение единых подходов в метрологии, лабораторных испытаниях и стандартизации.Помимо этого, в МЭК занимаются совершенствованием работы технических комитетов и подготовкой высококвалифицированных специалистов.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/06/23804497_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_88423449f2ca9a6479d130c611d8f6f4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, энергетика
Узбекистан - новый ассоциированный член Международной электротехнической комиссии
12:40 06.04.2022 (обновлено: 13:46 06.04.2022)
Статус ассоциированного члена позволит Узбекистану использовать действующие международные стандарты в области электротехники и энергетики.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Решением Международной электротехнической комиссии (МЭК) от 29 марта 2022 года Узбекистан принят
в МЭК в качестве ассоциированного члена с 1 января 2023 года.
Участие в разработке энергетических и электротехнических стандартов в технических комитетах МЭК даст Узбекистану много возможностей при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в различных областях.
Членство Узбекистана в организации благотворно скажется на сферах энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии, а также в области переработки сырья. Работа в данных областях будет осуществляться в соответствии с международными требованиями и стандартами.
Более того, членство в МЭК поспособствует развитию в Узбекистане производства электротехнической и электробытовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В перспективе такая продукция должна стать конкурентоспособной на мировом рынке экспорта.
МЭК – это международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. Некоторые из стандартов МЭК разрабатываются совместно с Международной организацией по стандартизации (ISO).
Комиссия была создана в 1906 году. Штаб-квартира расположена на юго-западе Швейцарии в Женеве.
Россия также является полноправным членом организации. Русский язык является одним из официальных языков комиссии, наряду с английским и французским.
Основными целями МЭК являются разработка и публикация стандартов в области энергетики, электротехники и устранение технических барьеров в торговле путем гармонизации стандартов стран-участниц.
Также деятельность организации направлена на создание механизма взаимного признания систем оценки соответствия, достижение единых подходов в метрологии, лабораторных испытаниях и стандартизации.
Помимо этого, в МЭК занимаются совершенствованием работы технических комитетов и подготовкой высококвалифицированных специалистов.