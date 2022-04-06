https://uz.sputniknews.ru/20220406/uzbekistan-primet-uchastie-v-mejdunarodnoy-vinodelcheskoy-konferentsii-23809318.html

Узбекистан примет участие в международной винодельческой конференции

Узбекистан примет участие в международной винодельческой конференции

В Москве 22 апреля состоится международная винодельческая конференция.

2022-04-06T15:20+0500

2022-04-06T15:20+0500

2022-04-06T15:20+0500

экономика

узбекистан

москва

вино

конференция

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Международная конференция "Новое законодательство и нормативные изменения в области виноделия России. Программа Национальный Коньячный Код в системе единого мониторинга качества винодельческой продукции. InnoWine-2022" пройдет при поддержке фонда "Росконгресс". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.Известно, что на конференцию приглашены представители госструктур, курирующих винодельческую отрасль, а также производители, поставщики, импортеры и научные организации.Помимо Узбекистана, участие в ней примут представители России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы и других стран.Планируется, что участники обсудят пути развития виноградарства и виноделия и повышения объемов экспорта-импорта продуктов виноделия стран дальнего и ближнего зарубежья.Также в ходе конференции будут затронуты вопросы международного сотрудничества в сфере виноградарства и виноделия.Читайте также:

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узбекистан, москва, вино, конференция