https://uz.sputniknews.ru/20220406/uzbekistan-primet-uchastie-v-mejdunarodnoy-vinodelcheskoy-konferentsii-23809318.html
Узбекистан примет участие в международной винодельческой конференции
Узбекистан примет участие в международной винодельческой конференции
В Москве 22 апреля состоится международная винодельческая конференция.
2022-04-06T15:20+0500
2022-04-06T15:20+0500
2022-04-06T15:20+0500
экономика
узбекистан
москва
вино
конференция
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Международная конференция "Новое законодательство и нормативные изменения в области виноделия России. Программа Национальный Коньячный Код в системе единого мониторинга качества винодельческой продукции. InnoWine-2022" пройдет при поддержке фонда "Росконгресс". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.Известно, что на конференцию приглашены представители госструктур, курирующих винодельческую отрасль, а также производители, поставщики, импортеры и научные организации.Помимо Узбекистана, участие в ней примут представители России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы и других стран.Планируется, что участники обсудят пути развития виноградарства и виноделия и повышения объемов экспорта-импорта продуктов виноделия стран дальнего и ближнего зарубежья.Также в ходе конференции будут затронуты вопросы международного сотрудничества в сфере виноградарства и виноделия.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, москва, вино, конференция
Узбекистан примет участие в международной винодельческой конференции
В Москве 22 апреля состоится международная винодельческая конференция.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Международная конференция "Новое законодательство и нормативные изменения в области виноделия России. Программа Национальный Коньячный Код в системе единого мониторинга качества винодельческой продукции. InnoWine-2022" пройдет при поддержке фонда "Росконгресс". Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу фонда.
Известно, что на конференцию приглашены представители госструктур, курирующих винодельческую отрасль, а также производители, поставщики, импортеры и научные организации.
Помимо Узбекистана, участие в ней примут представители России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы и других стран.
"Основной целью Конференции является предоставление российским и зарубежным участникам рынка винодельческой продукции практической возможности для ознакомления, обмена мнениями и опытом по вопросам функционирования предприятий и организаций в современных экономических условиях", - говорится в сообщении фонда.
Планируется, что участники обсудят пути развития виноградарства и виноделия и повышения объемов экспорта-импорта продуктов виноделия стран дальнего и ближнего зарубежья.
Также в ходе конференции будут затронуты вопросы международного сотрудничества в сфере виноградарства и виноделия.