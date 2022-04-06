https://uz.sputniknews.ru/20220406/v-italii-mogut-zakrytsya-predpriyatiya-iz-za-rosta-tsen-na-gaz-23813139.html

В Италии могут закрыться предприятия из-за роста цен на газ

В Италии могут закрыться предприятия из-за роста цен на газ

Глава Confindustria не исключил закрытия малых и средних компаний из-за цен на газ.

2022-04-06T17:01+0500

2022-04-06T17:01+0500

2022-04-06T17:01+0500

италия

предприятия

цены

газ

компания

экономика

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Многие малые и средние предприятия в Италии вынуждены будут в скором времени закрыться в связи с существенным ростом цен на природный газ и другое сырье. Об этом заявил глава национальной ассоциации малых и средних предприятий (МСП), вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Джованни Барони, передает РИА Новости."Риск остановки производства для некоторых небольших компаний конкретен. Но в отличие от крупных компаний для малых и средних предприятий, которые являются более уязвимыми, даже остановка на одну неделю может привести к окончательному закрытию. Поэтому существуют большие опасения", — сообщил Барони. Глава национальной ассоциации МСП призвал как можно быстрее установить потолок цен на газ, соизмеряя его с реальной ценой и фактической продолжительностью контрактов."Никто из нас не говорит о пересмотре долгосрочных контрактов с поставщиками, в том числе с российскими. Мы, как ясно указал президент (Confindustria Карло) Бономи, просим провести операцию прозрачности. Иными словами, мы хотим понять, действительно ли цены, которые мы видим на европейской площадке, являются реальными или за ними скрывается спекуляция", — подчеркнул Барони.По его словам, существует опасность полного закрытия малых и средних компаний. "Как это происходило во время пандемии, тот, кто остановится даже на короткое время, рискует уже не открыться вновь", — заключил Барони.В середине марта министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани назвал зафиксированный в стране скачок цен на газ и электроэнергию "колоссальной аферой". Он подчеркнул, что наблюдается "необоснованный рост цен на топливо", хотя "технических причин" для него нет. По его словам, речь идет о "спекулятивной спирали". После этого заявления министра прокуратура Рима открыла следственное дело в связи с резким повышением цен на газ, электричество, бензин и дизельное топливо в Италии.В субботу, 2 апреля исследовательский центр Confindustria опубликовал доклад "Итальянская экономика: проверка конфликтом на Украине", в котором говорилось, что в 2022 году размер ВВП может вырасти лишь на 1,6% - 1,9%. При этих расчетах учитывается возможность дальнейшего роста цен на нефть и природный газ.В конце марта крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что около 100 тысяч аграрных предприятий Италии могут прекратить свою деятельность из-за резкого увеличения производственных расходов в связи с последствиями пандемии COVID-19 и кризиса на Украине.Ранее 23 марта Владимир Путин заявил, что Россия в наикратчайшие сроки планирует перевести расчеты за поставки газа в европейские страны в рубли. Правительство, Банк России и "Газпром" должны до 31 марта предпринять необходимые меры для выполнения решения президента.Напомним, Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.На фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии, Испании и Франции.В США тем временем растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:В Германии почти опустело крупнейшее газохранилище — СМИПрибалтика отказывается от российского газа или все-таки нет?

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италия, предприятия, цены, газ, компания