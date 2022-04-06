https://uz.sputniknews.ru/20220406/v-rossii-presdkazali-rost-obrascheniy-inostrantsev-za-polucheniem-grajdanstva-23799333.html
В России предсказали рост обращений иностранцев за получением гражданства
В России предсказали рост обращений иностранцев за получением гражданства
На днях Госдума в первом чтении приняла законопроект о гражданстве России. Инициативу внес президент Владимир Путин.
2022-04-06T09:40+0500
2022-04-06T09:40+0500
2022-04-06T09:43+0500
россия
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1349/68/13496872_0:6:3005:1696_1920x0_80_0_0_54c3cf3d7fcfa56bd06438cf36af721e.jpg
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Министерстве внутренних дел (МВД) отметили рост числа иностранцев, желающих получить гражданство России.Такая тенденция сохранится и в дальнейшем, считает представитель президента, начальник управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.По данным ведомства, в 2021 году российский паспорт получили 735 тысяч иностранных граждан, в январе-феврале 2022-го — около 84,8 тысячи человек. В 2022 году число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей увеличилось почти на 680 человек.На днях Госдума в первом чтении приняла законопроект о гражданстве России. Инициативу внес президент Владимир Путин. Документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при выдаче им российского паспорта. Также расширены полномочия президента по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства России.Ранее в Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "соотечественник" за рубежом.Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1349/68/13496872_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_5f6de10682011f58c499a7eb3cdd9748.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гражданство
В России предсказали рост обращений иностранцев за получением гражданства
09:40 06.04.2022 (обновлено: 09:43 06.04.2022)
На днях Госдума в первом чтении приняла законопроект о гражданстве России.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Министерстве внутренних дел (МВД) отметили рост числа иностранцев, желающих получить гражданство России.
Такая тенденция сохранится и в дальнейшем, считает представитель президента, начальник управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
По данным ведомства, в 2021 году российский паспорт получили 735 тысяч иностранных граждан, в январе-феврале 2022-го — около 84,8 тысячи человек.
В 2022 году число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей увеличилось почти на 680 человек.
На днях Госдума в первом чтении приняла законопроект о гражданстве России. Инициативу внес президент Владимир Путин.
"Мы каждый год видели рост числа желающих получить гражданство России, и рост этот составляет 20−30%", — сказала Казакова.
Документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при выдаче им российского паспорта.
Также расширены полномочия президента по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства России.
Ранее в Госдуму внесли
законопроект об уточнении понятия "соотечественник" за рубежом.