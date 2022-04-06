https://uz.sputniknews.ru/20220406/v-rossii-presdkazali-rost-obrascheniy-inostrantsev-za-polucheniem-grajdanstva-23799333.html

В России предсказали рост обращений иностранцев за получением гражданства

В России предсказали рост обращений иностранцев за получением гражданства

На днях Госдума в первом чтении приняла законопроект о гражданстве России. Инициативу внес президент Владимир Путин.

2022-04-06T09:40+0500

2022-04-06T09:40+0500

2022-04-06T09:43+0500

россия

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Министерстве внутренних дел (МВД) отметили рост числа иностранцев, желающих получить гражданство России.Такая тенденция сохранится и в дальнейшем, считает представитель президента, начальник управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.По данным ведомства, в 2021 году российский паспорт получили 735 тысяч иностранных граждан, в январе-феврале 2022-го — около 84,8 тысячи человек. В 2022 году число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей увеличилось почти на 680 человек.На днях Госдума в первом чтении приняла законопроект о гражданстве России. Инициативу внес президент Владимир Путин. Документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при выдаче им российского паспорта. Также расширены полномочия президента по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства России.Ранее в Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "соотечественник" за рубежом.Читайте также:

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