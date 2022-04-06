https://uz.sputniknews.ru/20220406/v-tashkente-proshel-veloprobeg--foto-23802808.html

В Ташкенте прошел велопробег — фото

В Ташкенте прошел велопробег — фото

Диппредставительство Туркменистана организовало велоакцию в столице Узбекистана.

2022-04-06T11:40+0500

2022-04-06T11:40+0500

2022-04-06T11:40+0500

спорт

ташкент

велопробег

узбекистан

туркменистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/06/23803298_0:160:2100:1341_1920x0_80_0_0_0278874edadab19ddcc9703d440f1ed3.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Посольство Туркменистана в Республике Узбекистан организовало велопробег, посвященный Всемирному дню здоровья, сообщает ведомство. Мероприятие прошло пятого апреля в столичном парке культуры и отдыха "Голубые Купола"В велоакции участвовали туркменские студенты, обучающиеся в вузах Узбекистана, представители туркменской диаспоры и сотрудники посольства.В начале мероприятия участникам рассказали, что по инициативе Туркменистана в 2018 году Организация Объединённых Наций (ООН) учредила Всемирный день велосипеда, а также на 61-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята Резолюция "Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития".Международное сообщество высоко оценило успехи Туркменистана в развитии спорта и физкультурно-оздоровительного движения."Как известно, будучи экологически чистым и интересным видом спорта, велоспорт получает всё большую популярность в мире, особенно в Туркменистане, вносящей свой весомый вклад в развитие массового оздоровительного движения, в укрепление здоровья человека и бодрости духа", — говорится в сообщении.Напомним, начиная с 2018 года, Посольство Туркменистана в Ташкенте регулярно организует подобные велоакции.Читайте также:В Ташкенте стартует международный турнир по дзюдоУзбекистанец стал чемпионом мира по фехтованию

ташкент

узбекистан

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, велопробег, узбекистан, туркменистан