https://uz.sputniknews.ru/20220406/vengriya-zayavila-o-gotovnosti-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyax-23815846.html

Венгрия заявила о готовности платить за российский газ в рублях

Венгрия заявила о готовности платить за российский газ в рублях

Премьер Венгрии Орбан: если Россия просит платить в рублях, будем платить в рублях.

2022-04-06T18:40+0500

2022-04-06T18:40+0500

2022-04-06T19:10+0500

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Власти Венгрии прорабатывают техническое решение вопроса об оплате поставок газа из России в рублях, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Об этом сообщает RT на русском.Отвечая на вопрос о возможности оплаты газа в рублях, глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что Будапешт должен выплатить "своё первое платежное обязательство перед "Газпромом" в конце мая".Также министр дал понять, что страна будет решать вопрос об оплате поставок газа из России напрямую с Москвой и не намерена поддаваться давлению со стороны руководства Евросоюза (ЕС).По его словам, структуры ЕС не имеют никакого отношения к контрактам на поставку газа, заключенным между Венгрией и Россией.Помимо этого стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова осуществлять оплату за газ в рублях, если того требует Россия.Кроме прочего, венгерский премьер особо выделил, что Будапешт не поддержит распространение санкций ЕС на нефть и газ из России. Он убежден, что за антироссийские санкции придется заплатить.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если с 1 апреля Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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