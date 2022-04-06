https://uz.sputniknews.ru/20220406/vengriya-zayavila-o-gotovnosti-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyax-23815846.html
Венгрия заявила о готовности платить за российский газ в рублях
Венгрия заявила о готовности платить за российский газ в рублях
Премьер Венгрии Орбан: если Россия просит платить в рублях, будем платить в рублях.
2022-04-06T18:40+0500
2022-04-06T18:40+0500
2022-04-06T19:10+0500
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газ
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Власти Венгрии прорабатывают техническое решение вопроса об оплате поставок газа из России в рублях, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Об этом сообщает RT на русском.Отвечая на вопрос о возможности оплаты газа в рублях, глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что Будапешт должен выплатить "своё первое платежное обязательство перед "Газпромом" в конце мая".Также министр дал понять, что страна будет решать вопрос об оплате поставок газа из России напрямую с Москвой и не намерена поддаваться давлению со стороны руководства Евросоюза (ЕС).По его словам, структуры ЕС не имеют никакого отношения к контрактам на поставку газа, заключенным между Венгрией и Россией.Помимо этого стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова осуществлять оплату за газ в рублях, если того требует Россия.Кроме прочего, венгерский премьер особо выделил, что Будапешт не поддержит распространение санкций ЕС на нефть и газ из России. Он убежден, что за антироссийские санкции придется заплатить.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если с 1 апреля Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:
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газ, рубль, премьер
Венгрия заявила о готовности платить за российский газ в рублях
18:40 06.04.2022 (обновлено: 19:10 06.04.2022)
Премьер Венгрии Орбан: если Россия просит платить в рублях, будем платить в рублях.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
Власти Венгрии прорабатывают техническое решение вопроса об оплате поставок газа из России в рублях, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Об этом сообщает RT на русском
.
Отвечая на вопрос о возможности оплаты газа в рублях, глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что Будапешт должен выплатить "своё первое платежное обязательство перед "Газпромом" в конце мая".
Также министр дал понять, что страна будет решать вопрос об оплате поставок газа из России напрямую с Москвой и не намерена поддаваться давлению со стороны руководства Евросоюза (ЕС).
"Мы не видим необходимости в том, чтобы Европейская комиссия готовила какой-то совместный ответ стран - импортеров российского газа", - подчеркнул Сийярто.
По его словам, структуры ЕС не имеют никакого отношения к контрактам на поставку газа, заключенным между Венгрией и Россией.
Помимо этого стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова осуществлять оплату за газ в рублях, если того требует Россия.
Кроме прочего, венгерский премьер особо выделил, что Будапешт не поддержит распространение санкций ЕС на нефть и газ из России. Он убежден, что за антироссийские санкции придется заплатить.
Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.
Если с 1 апреля Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.