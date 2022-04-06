https://uz.sputniknews.ru/20220406/vrach-obyasnil-kak-ukrepit-immunitet-vesnoy-23794266.html

Врач объяснил, как укрепить иммунитет весной

Врач объяснил, как укрепить иммунитет весной

Что помогает усилить иммунную защиту организма в весенний период?

2022-04-06T07:00+0500

2022-04-06T07:00+0500

2022-04-06T07:00+0500

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врач

иммунитет

весна

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Весной иммунитет человека очень нуждается в поддержке. Какие меры помогут избежать вирусных заболеваний, рассказал радио Sputnik врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко. По его мнению, первый шаг – вакцинация от COVID-19 и гриппа."Главная рекомендация – смело идите и делайте прививки. Вакцинация – это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена. Я бы посоветовал вакцинироваться от COVID-19, а также от гриппа", – заявил Филипп Кузьменко.Второй шаг к укреплению иммунитета – больше ходить в течение дня, отметил он."Второе секретное оружие, чтобы иммунитет хорошо работал, – нужно ходить. Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается", – уверен Филипп Кузьменко.Еще один шаг, способный повысить сопротивляемость организма инфекциям, – использование "вспомогательных средств", считает он."Здесь все зависит от ваших кулинарных предпочтений. Можно пить чай с медом, с лимоном, с имбирем, можно пить какао. Можно есть больше фруктов, содержащих витамин C. Это хорошие вспомогательные средства", – отметил врач-терапевт в интервью радио Sputnik.Кроме того, важно избегать контактов с инфекцией: соблюдать правила гигиены и не забывать о социальной дистанции."Конечно же, держитесь подальше от людей, которые потенциально заразны – чихают, сморкаются. Финальный совет – мойте руки, когда собираетесь потрогать лицо или прикоснуться к пище", – заключил Филипп Кузьменко.Читайте также:Какие продукты убрать из рациона, чтобы похудеть - диетолог"Овсянка – сэр!" Пять очень вкусных рецептов завтрака от знаменитостей

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врач, иммунитет, весна