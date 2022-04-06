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За два года Узбекистан вывез из зон конфликта более 530 своих граждан

За два года Узбекистан вывез из зон конфликта более 530 своих граждан

Для вернувшихся на родину из Сирии, Ирака, Афганистана в республике действует программа реинтеграции в общество и адаптации к мирной жизни

2022-04-06T16:02+0500

2022-04-06T16:02+0500

2022-04-06T16:23+0500

общество

узбекистан

сирия

ирак

афганистан

репатриация

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ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Власти Узбекистана в 2019-2021 годах вывезли из Сирии, Ирака и Афганистана более 530 граждан республики. Об этом рассказал директор Национального центра по правам человека (НЦПЧ) Акмал Саидов в ходе тематического "круглого стола".Мероприятие на тему "Усиление роли и возможностей Национальных институтов по правам человека Узбекистана в области мониторинга и оценки мероприятий по реинтеграции и ресоциализации репатриантов из зон конфликтов, включая женщин и детей из Сирии, Ирака и Афганистана" прошло в Ташкенте 5 апреля.По словам Саидова, власти республики провели пять специальных операций "Мехр", в результате которых из зон конфликта вывезли более 120 женщин и около 380 детей.В рамках программа "Мехр" также предусматривает изменение нормативно-правовых актов, создание республиканской и территориальных межведомственных комиссий, которые организуют реабилитацию и адаптацию вернувшихся, их интеграцию в общество.На первом этапе адаптации все приехавшие в течение месяца находятся в санатории "Бустон" в Ташкентской области, где проходят медицинский осмотр. Им помогают восстановить документы, получить свидетельство о рождении на детей, родившихся в зоне конфликта.Затем комиссии помогают женщинам найти работу, получить психологическую консультацию, устроить детей в детские сады и школы.Одновременно с родственниками репатриантов работают психологи и другие специалисты, поскольку моральная поддержка родственников является ключевым фактором ресоциализации, сообщили в пресс-службе НЦПЧ.Напомним, в конце ноября фильм "Туткунлик" об операции "Мехр" получил Гран-при Международного кинофестиваля "Волоколамский рубеж".Читайте также: Модель репатриации в Узбекистане – пример передового опыта

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