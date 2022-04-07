https://uz.sputniknews.ru/20220407/23823200.html
"Спасибо, мальчики!": как российских военных благодарят в Херсоне — видео
"Спасибо, мальчики!": как российских военных благодарят в Херсоне — видео
В центре Херсона непривычно много людей: жители приходят к местам выдачи продуктовых наборов, переданных из России.
2022-04-07T08:59+0500
2022-04-07T08:59+0500
2022-04-07T08:59+0500
видео
военные
гуманитарная помощь
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Помимо круп, сахара, подсолнечного масла и консервов, российские военнослужащие выдают херсонцам одеяла и подушки, бытовую химию, а дети получают школьные принадлежности. Как жители благодарят российских военных и с какими просьбами обращаются — в видео.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, военные, гуманитарная помощь
"Спасибо, мальчики!": как российских военных благодарят в Херсоне — видео
В центре Херсона непривычно много людей: жители приходят к местам выдачи продуктовых наборов, переданных из России. В этот раз объем гуманитарной помощи превышает 10 тонн.
Помимо круп, сахара, подсолнечного масла и консервов, российские военнослужащие выдают херсонцам одеяла и подушки, бытовую химию, а дети получают школьные принадлежности.
Как жители благодарят российских военных и с какими просьбами обращаются — в видео.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.