https://uz.sputniknews.ru/20220311/jiteli-osvobojdennyx-sel-donbassa-blagodaryat-mchs-za-pomosch--video-23255924.html

Жители освобожденных сел Донбасса благодарят МЧС за помощь — видео

Жители освобожденных сел Донбасса благодарят МЧС за помощь — видео

В освобожденные села Донбасса привезли гуманитарную помощь. Смотрите первые кадры.

2022-03-11T09:58+0500

2022-03-11T09:58+0500

2022-03-11T10:56+0500

видео

донбасс

мчс

гуманитарная помощь

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Сотрудники МЧС уточнили, что, помимо раздачи населению продовольствия, были организованы торговля горюче-смазочными материалами, а также сбор информации о неразорвавшихся снарядах и взрывоопасных предметах. Вместе со спасателями в села приехали и социальные работники, которые объясняют местным жителям, как получить пенсии и прочие выплаты.Специальная военная операция России на Украине длится уже шестнадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Переговоры Лаврова и Кулебы: к чему пришли главы МИД России и Украины >>Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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донбасс, мчс, видео, гуманитарная помощь