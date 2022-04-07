https://uz.sputniknews.ru/20220407/avstraliyskoe-smi-otsenilo-turisticheskie-preimuschestva-uzbekistana-23823944.html
Австралийское СМИ оценило туристические преимущества Узбекистана
Австралийское СМИ оценило туристические преимущества Узбекистана
Путеводитель "Lonely Planet" считается самым известным изданием, пишущим о туристических маршрутах для путешественников со средним уровнем дохода.
2022-04-07T09:58+0500
2022-04-07T09:58+0500
2022-04-07T09:58+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Австралийское издание "Lonely Planet" внесло Узбекистан в список стран, которые стоит посетить в мае. В топ-лист вошли Самарканд, Бухара и Хива.Одним из преимуществ Узбекистана, по мнению издания, является доступная стоимость путешествий по городам страны. Дело в том, что путеводитель "Lonely Planet" существует ровно пятьдесят лет, с 1972 года — все это время издание рассказывает о туристических маршрутах для путешественников со средним уровнем заработка. С 2012 года путеводитель стал выходить и на русском языке.О туристическом потенциале корреспонденту Sputnik ранее рассказал и советник офиса Всемирной туристской организации при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Шухрат Исакулов. По его словам, на данный момент туристическую сферу Узбекистана пытаются адаптировать под запросы туристов из России, основным предпочтением которых является формат "все включено".Также Исакулов отметил, что в 2019 году Узбекистан посетили 480 тысяч туристов из России, однако в ближайшие годы российский турпоток может возрасти до 1,5 миллиона человек.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
сми, узбекистан
Австралийское СМИ оценило туристические преимущества Узбекистана
Путеводитель "Lonely Planet" считается самым известным изданием, пишущим о туристических маршрутах для путешественников со средним уровнем дохода.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Австралийское издание "Lonely Planet" внесло Узбекистан в список стран, которые стоит посетить в мае. В топ-лист вошли Самарканд, Бухара и Хива.
"При хорошей погоде посмотрите на Шёлковый путь Караван-сараи. Шелковый путь. Специи. Есть что-то бесспорно романтическое в путешествии сюда, которое на протяжении тысячелетий было культурным сердцем Центральной Азии. В особенности это касается трех исторических городов Узбекистана — Самарканда, Бухары и Хивы, которые сверкают мозаичными мавзолеями, мечетями и медресе", — пишут авторы путеводителя.
Одним из преимуществ Узбекистана, по мнению издания, является доступная стоимость путешествий по городам страны.
Дело в том, что путеводитель "Lonely Planet" существует ровно пятьдесят лет, с 1972 года — все это время издание рассказывает о туристических маршрутах для путешественников со средним уровнем заработка.
С 2012 года путеводитель стал выходить и на русском языке.
О туристическом потенциале корреспонденту Sputnik ранее рассказал
и советник офиса Всемирной туристской организации при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Шухрат Исакулов.
По его словам, на данный момент туристическую сферу Узбекистана пытаются адаптировать под запросы туристов из России, основным предпочтением которых является формат "все включено".
Также Исакулов отметил, что в 2019 году Узбекистан посетили 480 тысяч туристов из России, однако в ближайшие годы российский турпоток может возрасти до 1,5 миллиона человек.