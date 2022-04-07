https://uz.sputniknews.ru/20220407/ukraina-doljna-byla-splotit-svobodnyy-mir-no-chto-to-poshlo-ne-tak-23828683.html

Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так

Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так

Ключевой информационный фантом украинского кризиса: якобы он, этот кризис, наконец-то сплотил демократии по всему "свободному миру" в их борьбе с российско-китайским авторитаризмом и это нерушимое единство теперь надолго.

2022-04-07T13:00+0500

2022-04-07T13:00+0500

2022-04-07T13:00+0500

колумнисты

украина

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Сегодня эксперты самых разных направлений начинают замечать: разворошилось совсем другое гнездо — и пытаются разобраться, какое именно. Заметим, что сейчас мы будем цитировать или упоминать людей, которые к пророссийским никак не относятся, а кто-то из них и сильно антироссийский. Тем интереснее их мысли, например, о том, что "свободный мир", состоящий из демократий по всему глобусу, — это была фантазия и именно теперь, вследствие украинских событий, мы все это точно видим.Шив Шанкар Менон, бывший советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Манмохана Сингха в 2010-2014 годах, полагает: идея "свободного мира" лишь показала сегодня свою нелогичность. В том числе потому, что в большей части столиц Азии — тех, которые кто-то записывает в "демократии", — конфликт вокруг Украины считают борьбой европейцев за европейский же порядок, и такой борьбой, от которой всем плохо.И она, говорит Менон, все равно выглядит как побочный сюжет главной мировой драмы — соревнования между США и Китаем. И никак не влияет на фундаментальное противоречие для некоторых азиатских государств, тех, чья безопасность зависит от США, но экономическое выживание — от Китая (это, поясним, и Япония, и Южная Корея, и несколько других).За что Россия борется на Украине >>В итоге миропорядок не только не выстраивается по линии "демократии — автократии" — все наоборот, порядок этот еще больше фрагментируется. И все нынешние события как минимум обострили в Азии чувства того, что она особая, отличается от Запада и всех остальных. А до Менона в том же журнале, Foreign Affairs (США), выступил знаменитый Фрэнсис Фукуяма, один из основоположников идеи глобализма, и подорвал этот самый глобализм (и идею единого "свободного мира") весьма фундаментальным образом.Суть проблемы тут вот в чем: по какой причине десятки государств должны сейчас надолго сплачиваться против России, Китая, бомбить их санкциями, от которых плохо прежде всего их собственному населению? А по той причине, что есть общие демократические ценности. Они, эти ценности, и являются тем самым "свободным миром", что ради них живет.Но тут Фукуяма высказывает антиглобалистскую, хотя более чем очевидную вещь: очень немногие люди любят человечество в целом. Для большей части землян их страна — самый большой объект верности и солидарности. И их верность — это то, что дает государству право управлять этими людьми. А все наднациональные структуры, неожиданно говорит великий глобалист, не ловят мышей: они ведь всегда опираются на государства, чтобы проводить свои постановления в жизнь.И тут следует еще один вывод: если позволить России подорвать украинскую демократию, то в этом мире может случиться что угодно — вплоть до возвращения к власти Дональда Трампа, который будет вести себя как Владимир Путин.Интересные по такому поводу возникают мысли: это киевский режим, что ли, насаждал свободу, а вовсе не превосходство расы и языка, включая массовые убийства жителей, которые с такой свободой и таким превосходством не были согласны? Но главное здесь все же — это признание, что без поддерживаемого людьми государства никак и общечеловеческие ценности только через него можно навязывать этим самым людям.Трудно сказать, вернется ли Трамп к власти и как он будет себя вести, но в Венгрии и Сербии только что все пошло в полном соответствии со страхами Фукуямы. Там народ оставил у власти как раз тех, кто опирается на национальные ценности, в том числе на язык и религию. А еще есть национальные интересы, которые происходят от географии, особенностей экономики и сложившихся связей, собственно, об этом говорит Шив Шанкар Менон. Общий вывод тот самый: идет фрагментация мира вместо выстраивания его по идейному принципу (автократы против демократов).Подробный разбор: почему провалилась провокация Украины в Буче — видео >>Но на самом деле все еще хуже и сложнее, по крайней мере в Европе. Одно дело — тамошние жертвы глобализма и идей "свободного мира", которым сейчас объясняют, что ради солидарности с Украиной им надо ездить медленнее и прикручивать обогреватели (и они тормозят и прикручивают). Другое дело — восточноевропейцы и их коллеги из других регионов, которые в прошлом месяце собрались на конгресс консервативных сил в Брюсселе. Вот где творился настоящий идейный хаос. Тема была — точно по Фукуяме — "Национальное государство в Европе".С одной стороны, почти все, особенно поляки, кипели от ярости по поводу России и украинских событий. А украинцы, соответственно, олицетворяют для этих людей любовь к национальному отечеству. Хочется спросить, какие украинцы, восточные или западные, но и без того ясно: любым европейцам непонятно, что на территории этой несчастной страны гражданская война сейчас полыхает ярче любой спецоперации. Помните, мы начинали разговор с упоминания информационных фантомов украинского кризиса, что он сплотил "свободный мир" в борьбе с российско-китайским авторитаризмом? Вот, а единый сопротивляющийся украинский народ — это еще один такой фантом.И как тут не вспомнить, что Фукуяма считает: если позволить государствам быть национальными, то они начнут воевать друг с другом.Интересно, что же Россия все-таки сделала: она сплотила против себя "свободный мир" или привела его в нынешнее фрагментированное состояние? Или, может быть, начала принимать решения, не дожидаясь того, как и насколько долго будет разбираться сам с собой этот мир, свободный или не очень?Источник: РИА Новости

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украина