https://uz.sputniknews.ru/20220407/kakie-novye-obekty-postroyat-v-tashkente--23822894.html

Какие новые объекты построят в Ташкенте

Какие новые объекты построят в Ташкенте

С проектом по строительству социально важных объектов ознакомился президент Шавкат Мирзиёев.

2022-04-07T08:36+0500

2022-04-07T08:36+0500

2022-04-07T08:36+0500

общество

ташкент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Улица Янги Узбекистон станет "одной из важнейших артерий столицы", сообщают в пресс-службе президента Шавката Мирзиёева. Кроме недавно построенных здесь парка, университета и моста, в скором будущем вдоль улицы возведут жилые дома, гостиницы, кинотеатры и рестораны.Также вдоль улицы протянут пешеходные и велосипедные дорожки, построят подземные и надземные переходы.Данный план 6 апреля показали президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в ходе презентации проектов по строительству социальных объектов в Ташкенте.Как сообщают в пресс-службе, президент одобрил проект, уделив особое внимание по обеспечению жителей комфортными условиями и созданию рабочих мест.Согласно расчетам, новые здания, предназначенные для торговли и сферы услуг, создадут 14 тысяч рабочих мест.Кроме этого, Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами объектов на территории парка "Янги Ўзбекистон", а также аэропорта "Ташкент-Восточный" и Олимпийского городка.Напомним, Олимпийский городок строят в преддверии молодежных Азиатских игр, которые состоятся в Ташкенте в 2025 году.Ранее для главы государства провели презентацию проекта строительства городка Аль-Хорезм в Хорезмской области.Проектом предусмотрено строительство университета, IT-парка, жилья, школы и детского сада, спортивного комплекса. В центре городка будет разбита аллея Мухаммада аль-Хорезми с новыми памятниками великому ученому.Читайте также:

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ташкент, шавкат мирзиёев