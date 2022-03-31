https://uz.sputniknews.ru/20220331/mirziyoevu-predstavili-proekt-stroitelstva-gorodka-al-xorezmi--foto-23672065.html

Мирзиёеву представили проект строительства городка Аль-Хорезми — фото

Мирзиёеву представили проект строительства городка Аль-Хорезми — фото

Городок Аль-Хорезми будет научным и образовательным кластером.

2022-03-31T10:33+0500

2022-03-31T10:33+0500

2022-03-31T10:33+0500

общество

шавкат мирзиёев

проект

строительство

город

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1f/23672680_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9e26800492f10563b1654a0cfff5972b.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Ургенче построят научно-образовательный кластер, состоящий из университета, IT park, инновационного центра и других объектов. Эти проекты накануне одобрил Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.Глава государства ознакомился с презентацией проектов, которые намечено реализовать в Хорезмской области.По инициативе Мирзиёева запланировано строительство городка Аль-Хорезми. Для этого выделена территория в 110 гектаров недалеко от международного аэропорта Ургенча.На презентации, состоявшейся седьмого февраля, утвердили общую концепцию городка. В этот раз обсуждались функции и содержание каждого здания в нем.Проектом предусмотрено строительство университета, IT-парка, жилья, школы и детского сада, спортивного комплекса. В центре городка будет разбита аллея Мухаммада аль-Хорезми с новым памятникам великому ученому."Это будет город в городе. Университет, инновационный центр и школы образуют научно-образовательных кластер. Здесь будут также дома для работников, научно-промышленная зона. Необходимо построить городок качественно", — отметил Шавкат Мирзиёев.По его словам, планируется также реконструкция и расширение выставочных площадей Музея искусств в Ургенче, обеспечение кукольного театра Хивы современным зданием. Президент отметил важность эффективного использования этих учреждений, налаживания дополнительных услуг, создания условий для получения дохода.Глава государства также поручил усовершенствовать структуру Министерства жилищно-коммунального обслуживания, обеспечить его эффективную работу на низовом уровне.До этого Мирзиёеву представили проект второго этапа строительства городка "Новый Наманган".Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка.Его построят в Яшнабадском районе в преддверии молодежных Азиатских игр, которые пройдут в 2025 году в Ташкенте.Читайте также:Узбекистан начал строительство Трансафганской железной дороги — СМИБлагое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, проект, строительство, город