https://uz.sputniknews.ru/20220331/mirziyoevu-predstavili-proekt-stroitelstva-gorodka-al-xorezmi--foto-23672065.html
Мирзиёеву представили проект строительства городка Аль-Хорезми — фото
Мирзиёеву представили проект строительства городка Аль-Хорезми — фото
Городок Аль-Хорезми будет научным и образовательным кластером.
2022-03-31T10:33+0500
2022-03-31T10:33+0500
2022-03-31T10:33+0500
общество
шавкат мирзиёев
проект
строительство
город
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Ургенче построят научно-образовательный кластер, состоящий из университета, IT park, инновационного центра и других объектов. Эти проекты накануне одобрил Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.Глава государства ознакомился с презентацией проектов, которые намечено реализовать в Хорезмской области.По инициативе Мирзиёева запланировано строительство городка Аль-Хорезми. Для этого выделена территория в 110 гектаров недалеко от международного аэропорта Ургенча.На презентации, состоявшейся седьмого февраля, утвердили общую концепцию городка. В этот раз обсуждались функции и содержание каждого здания в нем.Проектом предусмотрено строительство университета, IT-парка, жилья, школы и детского сада, спортивного комплекса. В центре городка будет разбита аллея Мухаммада аль-Хорезми с новым памятникам великому ученому."Это будет город в городе. Университет, инновационный центр и школы образуют научно-образовательных кластер. Здесь будут также дома для работников, научно-промышленная зона. Необходимо построить городок качественно", — отметил Шавкат Мирзиёев.По его словам, планируется также реконструкция и расширение выставочных площадей Музея искусств в Ургенче, обеспечение кукольного театра Хивы современным зданием. Президент отметил важность эффективного использования этих учреждений, налаживания дополнительных услуг, создания условий для получения дохода.Глава государства также поручил усовершенствовать структуру Министерства жилищно-коммунального обслуживания, обеспечить его эффективную работу на низовом уровне.До этого Мирзиёеву представили проект второго этапа строительства городка "Новый Наманган".Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка.Его построят в Яшнабадском районе в преддверии молодежных Азиатских игр, которые пройдут в 2025 году в Ташкенте.Читайте также:Узбекистан начал строительство Трансафганской железной дороги — СМИБлагое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото
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шавкат мирзиёев, проект, строительство, город
Мирзиёеву представили проект строительства городка Аль-Хорезми — фото
Городок Аль-Хорезми будет научным и образовательным кластером.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Ургенче построят научно-образовательный кластер, состоящий из университета, IT park, инновационного центра и других объектов. Эти проекты накануне одобрил Шавкат Мирзиёев.
Об этом сообщили
в пресс-службе президента Узбекистана.
Глава государства ознакомился с презентацией проектов, которые намечено реализовать в Хорезмской области.
По инициативе Мирзиёева запланировано строительство городка Аль-Хорезми. Для этого выделена территория в 110 гектаров недалеко от международного аэропорта Ургенча.
На презентации, состоявшейся седьмого февраля, утвердили общую концепцию городка. В этот раз обсуждались функции и содержание каждого здания в нем.
Проектом предусмотрено строительство университета, IT-парка, жилья, школы и детского сада, спортивного комплекса. В центре городка будет разбита аллея Мухаммада аль-Хорезми с новым памятникам великому ученому.
"Это будет город в городе. Университет, инновационный центр и школы образуют научно-образовательных кластер. Здесь будут также дома для работников, научно-промышленная зона. Необходимо построить городок качественно", — отметил Шавкат Мирзиёев.
По его словам, планируется также реконструкция и расширение выставочных площадей Музея искусств в Ургенче, обеспечение кукольного театра Хивы современным зданием.
Президент отметил важность эффективного использования этих учреждений, налаживания дополнительных услуг, создания условий для получения дохода.
Глава государства также поручил усовершенствовать структуру Министерства жилищно-коммунального обслуживания, обеспечить его эффективную работу на низовом уровне.
До этого Мирзиёеву представили
проект второго этапа строительства городка "Новый Наманган".
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился
с проектом строительства Олимпийского городка.
Его построят в Яшнабадском районе в преддверии молодежных Азиатских игр, которые пройдут в 2025 году в Ташкенте.