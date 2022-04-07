https://uz.sputniknews.ru/20220407/nato-davno-doljna-byla-stat-chastyu-istorii--mid-knr-23833550.html
НАТО давно должна была стать частью истории – МИД КНР
НАТО давно должна была стать частью истории – МИД КНР
Официальный представитель МИД Китая заявил, что НАТО является продуктом холодной войны.
2022-04-07T15:21+0500
2022-04-07T15:21+0500
2022-04-07T15:21+0500
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холодная война
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Североатлантический альянс является продуктом времен холодной войны. НАТО давно должна была стать "частью истории", заявил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Об этом сообщает РИА Новости.В ходе брифинга официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства ясно обозначил позицию государства на случай вступления Финляндии в альянс.Известно, в НАТО рассчитывают, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели". Об этом сообщила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.Также она добавила, что Соединенные Штаты приветствовали бы присоединение Финляндии и Швеции к договору. Смит отметила, что эти две страны уже на данном этапе являются ценными партнерами для альянса.Более того, постоянный представитель особо выделила тот факт, что и Швеция, и Финляндия обладают существенными возможностями в военно-технической сфере.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
нато, кнр, китай, холодная война
НАТО давно должна была стать частью истории – МИД КНР
Официальный представитель МИД Китая заявил, что НАТО является продуктом холодной войны.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Североатлантический альянс является продуктом времен холодной войны. НАТО давно должна была стать "частью истории", заявил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Об этом сообщает РИА Новости
.
В ходе брифинга официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства ясно обозначил позицию государства на случай вступления Финляндии в альянс.
"Я не могу комментировать гипотетическое событие, но позиция Китая по расширению НАТО на восток очень ясная, НАТО - это детище холодной войны, которое уже давно должно было стать частью истории", - подчеркнул дипломат.
Известно, в НАТО рассчитывают, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели". Об этом сообщила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
Также она добавила, что Соединенные Штаты приветствовали бы присоединение Финляндии и Швеции к договору. Смит отметила, что эти две страны уже на данном этапе являются ценными партнерами для альянса.
Более того, постоянный представитель особо выделила тот факт, что и Швеция, и Финляндия обладают существенными возможностями в военно-технической сфере.