https://uz.sputniknews.ru/20220407/nato-davno-doljna-byla-stat-chastyu-istorii--mid-knr-23833550.html

НАТО давно должна была стать частью истории – МИД КНР

НАТО давно должна была стать частью истории – МИД КНР

Официальный представитель МИД Китая заявил, что НАТО является продуктом холодной войны.

2022-04-07T15:21+0500

2022-04-07T15:21+0500

2022-04-07T15:21+0500

в мире

нато

кнр

китай

холодная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23832562_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5ef6c53173aebe78efbdaa10260c32a2.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Североатлантический альянс является продуктом времен холодной войны. НАТО давно должна была стать "частью истории", заявил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Об этом сообщает РИА Новости.В ходе брифинга официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства ясно обозначил позицию государства на случай вступления Финляндии в альянс.Известно, в НАТО рассчитывают, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели". Об этом сообщила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.Также она добавила, что Соединенные Штаты приветствовали бы присоединение Финляндии и Швеции к договору. Смит отметила, что эти две страны уже на данном этапе являются ценными партнерами для альянса.Более того, постоянный представитель особо выделила тот факт, что и Швеция, и Финляндия обладают существенными возможностями в военно-технической сфере.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нато, кнр, китай, холодная война