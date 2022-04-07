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Регионы Каракалпакии и Хорезм преобразятся через пять лет
Регионы Каракалпакии и Хорезм преобразятся через пять лет
В Узбекистане планируют комплексно развивать Каракалпакию и Хорезму, а также решить наболевшие проблемы населения регионов.
2022-04-07T15:01+0500
2022-04-07T15:01+0500
2022-04-07T15:14+0500
узбекистан
республика каракалпакстан
хорезмская область
экономика
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. За 2022-2026 годы правительство собирается улучшить социально-экономические показатели в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.В следующие пять лет руководство Узбекистана планирует увеличить объем:"Дорожные карты" включают практические меры по решению наболевших проблем населения. Также определены направления специализации городов и районов региона, "точки роста" и "драйверные отрасли".Наряду с этим разработаны сводные параметры инвестиционных проектов по развитию промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.Программа также включает меры по развитию инженерно-коммуникационной, производственной и сервисной инфраструктуры и строительству, реконструкции и ремонту объектов социального назначения.Мероприятия составлялись на основе изучения состояния тысяч домохозяйств и субъектов предпринимательства в регионе. Для повышения инвестиционной привлекательности предприятиям региона предоставлен ряд налоговых льгот.Читайте также:В Узбекистане усилят борьбу с бедностьюСколько денег выделили на разработку технологий для промышленности
узбекистан
республика каракалпакстан
хорезмская область
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узбекистан, республика каракалпакстан, хорезмская область
Регионы Каракалпакии и Хорезм преобразятся через пять лет
15:01 07.04.2022 (обновлено: 15:14 07.04.2022)
В Узбекистане планируют комплексно развивать Каракалпакию и Хорезм, а также решить наболевшие проблемы населения регионов.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. За 2022-2026 годы правительство собирается улучшить социально-экономические показатели в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.
В следующие пять лет руководство Узбекистана планирует увеличить объем:
валового регионального продукта в Каракалпакии – в 1,5 раза, в Хорезмской области – в 1,4 раза;
промышленного производства в Каракалпакии – 1,5 раза, в Хорезмской области – в 1,4 раза;
продукции сельского хозяйства в Каракалпакии – 1,2 раза, в Хорезмской области – в 1,1 раза;
услуг в Каракалпакии – в 2,9 раза, в Хорезмской области – в 3,1 раза;
строительных работ соответственно в 1,4 и в 1,2 раза.
"Дорожные карты" включают практические меры по решению наболевших проблем населения. Также определены направления специализации городов и районов региона, "точки роста" и "драйверные отрасли".
Наряду с этим разработаны сводные параметры инвестиционных проектов по развитию промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.
Программа также включает меры по развитию инженерно-коммуникационной, производственной и сервисной инфраструктуры и строительству, реконструкции и ремонту объектов социального назначения.
Мероприятия составлялись на основе изучения состояния тысяч домохозяйств и субъектов предпринимательства в регионе. Для повышения инвестиционной привлекательности предприятиям региона предоставлен ряд налоговых льгот.