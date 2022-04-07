https://uz.sputniknews.ru/20220407/regiony-karakalpakii-i-xorezmy-preobrazyatsya-cherez-pyat-let-23832802.html

Регионы Каракалпакии и Хорезм преобразятся через пять лет

Регионы Каракалпакии и Хорезм преобразятся через пять лет

В Узбекистане планируют комплексно развивать Каракалпакию и Хорезму, а также решить наболевшие проблемы населения регионов.

2022-04-07T15:01+0500

2022-04-07T15:01+0500

2022-04-07T15:14+0500

узбекистан

республика каракалпакстан

хорезмская область

экономика

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. За 2022-2026 годы правительство собирается улучшить социально-экономические показатели в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.В следующие пять лет руководство Узбекистана планирует увеличить объем:"Дорожные карты" включают практические меры по решению наболевших проблем населения. Также определены направления специализации городов и районов региона, "точки роста" и "драйверные отрасли".Наряду с этим разработаны сводные параметры инвестиционных проектов по развитию промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.Программа также включает меры по развитию инженерно-коммуникационной, производственной и сервисной инфраструктуры и строительству, реконструкции и ремонту объектов социального назначения.Мероприятия составлялись на основе изучения состояния тысяч домохозяйств и субъектов предпринимательства в регионе. Для повышения инвестиционной привлекательности предприятиям региона предоставлен ряд налоговых льгот.Читайте также:В Узбекистане усилят борьбу с бедностьюСколько денег выделили на разработку технологий для промышленности

узбекистан

республика каракалпакстан

хорезмская область

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узбекистан, республика каракалпакстан, хорезмская область