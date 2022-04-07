https://uz.sputniknews.ru/20220407/v-djizake-sozdadut-futbolnuyu-akademiyu-23835306.html

В Джизаке создадут Футбольную академию

В Джизаке создадут Футбольную академию

Ежегодно в Академию будут принимать на конкурсной основе 24 футболиста.

2022-04-07T16:21+0500

2022-04-07T16:21+0500

2022-04-07T16:21+0500

спорт

футбол

джизак

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Джизаке появится Футбольная академия, в которую ежегодно будут принимать на конкурсной основе 24 талантливых молодых футболиста.Соответствующее постановление Кабинета Министров "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и популяризации футбола в Джизакской области" опубликовано в Национальной базе данных законодательства.Согласно документу, Футбольную академию создадут при профессиональных футбольных клубах "Сугдиёна" и "Сугдиёна Вумен".Академия начнет работать с 2022/2023 учебного года, а учебный процесс организуют в ближайших общеобразовательных школах.Основные задачи и направления деятельности Академии:Академия является негосударственной спортивно-образовательной организацией, нацеленной на отбор и подготовку талантливых молодых футболистов.Общий контингент академии состоит из 168 учащихся.Обучаться молодые спортсмены будут семь лет, по окончании им выдадут аттестат. Выпускникам обеспечат дальнейшее специальное, профессиональное образование в колледжах олимпийского и паралимпийского резерва.Читайте также:ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022Сборная Узбекистана по футболу выиграла Navruz Cup-2022

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