https://uz.sputniknews.ru/20220330/fifa-predstavila-ofitsialnyy-myach-chm-2022-23662939.html

ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022

ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022

Мяч назвали Al Rihla, что в переводе с арабского языка означает "путешествие".

2022-03-30T17:46+0500

2022-03-30T17:46+0500

2022-03-30T17:49+0500

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фифа

чемпионат мира 2022

чемпионат мира по футболу

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Международная федерация футбола (FIFA) представила официальный мяч чемпионата мира, который состоится в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Его изготовила компания Adidas, ранее поставлявшая мячи для 13 чемпионатов мира. Фото опубликовано в Twitter-аккаунте организации.Мяч назвали Al Rihla, что в переводе с арабского языка означает "путешествие". Его презентация пройдет до конца года в городах, принимающих соревнование, и в десяти точках по всему миру.Жеребьевка предстоящего чемпионата мира пройдет 1 апреля, на турнир уже отобрались 27 участников из 32. Российскую команду на фоне военной операции на Украине FIFA и UEFA временно отстранили от международных соревнований.Седьмого марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако в ней было отказано.Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.Узбекистан потерял шансы попасть на ЧМ-2022 в результате матча с Саудовской Аравией, который закончился для сборной республики со счетом 0:3. Подопечные Вадима Абрамова пропустили мячи на 25-й, 33-й и 52-й минутах. Позже он попросил у болельщиков прощения за то, что их надежды не были оправданы.После этого Вадим Абрамов покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу. Контрактом было предусмотрено, что команда должна выйти в третий раунд отбора на чемпионат мира 2022 года, но этого не произошло.Читайте также:Российские сборные могут сыграть с футболистами из УзбекистанаСборная Италии по футболу не сыграет на ЧМ-2022

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мяч, фифа, чемпионат мира 2022, чемпионат мира по футболу