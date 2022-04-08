https://uz.sputniknews.ru/20220408/kak-s-1-maya-budut-platit-pensii-glavnoe-o-novoy-sisteme-23851227.html

Как с 1 мая будут платить пенсии: главное о новой системе

Как с 1 мая будут платить пенсии: главное о новой системе

Новый порядок вступает в силу с 1 мая. Все подробности — в материале.

2022-04-08T12:22+0500

2022-04-08T12:22+0500

2022-04-08T12:22+0500

общество

пенсия

банки

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане для получателей пенсий и пособий, выплачиваемых на банковские карты, введут ежемесячную доплату в размере 1%. Нововведения вступят в силу с 1 мая, сообщили представители Пенсионного фонда.Расходы банка за услуги доставки пенсий, пособий и материальной помощи в наличной форме понесет бюджет и внебюджетный Пенсионный фонд, и получатели пенсий и пособий 1% платить не будут.С 1 мая материальная помощь гражданам, включенным в "Железную тетрадь", "Молодежную тетрадь" и "Женскую тетрадь", стипендии, пособия по безработице выплачиваются на карты ежемесячно до 5-го числа одновременно с пенсиями и пособиями.Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы выплаты государственных пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат"."Халк банк" обналичивает с карт получателей пенсии и пособия по их желанию и доставляет в сходы граждан махаллей. За услуги доставки гражданам пенсий, пособий и материальной помощи в наличной форме "Халк банк" получит компенсацию из средств госбюджета.Для получателей всех видов пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат, осуществляемых внебюджетным Пенсионным фондом, а также детского пособия и материальной помощи малообеспеченным семьям, выплачиваемых на банковские карты, вводится дополнительная доплата.Она составит 1% от ежемесячной суммы."Халк банку" поручено до конца 2022 года разработать новое мобильное приложение, которое позволило бы дистанционно управлять пенсиями и пособиями.Кроме того, до 1 октября в Узбекистан ввезут из-за рубежа 1,8 тысячи банкоматов. Власти проконтролируют, чтобы их установили во всех регионах, включая даже самые отдаленные.Читайте также:

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пенсия, банки